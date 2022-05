Goethes Erben: öffnen sich dem Digitalmarkt: „Denn Es Ist Immer So“ digital verfügbar

In Denn Es Ist Immer So thematisiert Oswald Henke auf gefühlvolle und ausdrucksstarke Weise die immer wiederkehrenden Schleifen des allgemeinen Seins und die scheinbar allgegenwärtige Unbelehrbarkeit der vorherrschenden Existenz.

Erschienen ist der Song 2018 auf dem Album Am Abgrund. Denn Es Ist Immer So ist die erste Single von Goethes Erben aus diesem Album, die am 20.05.2022 digital veröffentlicht wurde. Alle Songs von Am Abgrund werden in den kommenden Wochen folgen und über alle bekannten Streaming- und Downloadportale verfügbar sein.

➡️ PRE-SAVE-LINK: https://save-it.cc/dryland-records/denn-es-ist-immer-so

Exklusives Konzert: Goethes Erben X – live

Am 17.09.22 stellen Goethes Erben ihr Anfang 2023 erscheinendes 10. Studioalbum, X exklusiv live im Zentrum in Bayreuth vor.

An diesem besonderen Abend wird die Band das komplette neue Album chronologisch spielen, in der Titelfolge, wie sie auch später auf dem Tonträger zu hören sein wird. Somit ist auch jetzt schon klar, mit welchen Worten dieser Abend eröffnet werden wird:

Die Zukunft Heißt: Tod

An diesem Abend beantworten die Erben was nach dem Abgrund wartet. Keine wünschenswerte Welt. Die aktuelle Wirklichkeit wandelt sich mehr und mehr zu einem introvertierten Spiegelkabinett bizarrer deformierter Wahrnehmungslügen. Musik, Sprache, Tanz & Projektionen.

Die erste Hälfte des Abends wird sich sehr düster und dystopisch gestalten, aber nach einer kurzen Pause versprechen Goethes Erben auch ein wenig Hoffnung:

Eine musikalische Reise durch 30 Jahre Bandgeschichte und ein Wiederhören mit so manchem Erben-Klassiker, Zitaten aus zurückliegenden Musiktheaterstücken und klanglichen Einblicken in die neun vorangegangenen Studioalben.

Oswald Henke, Tobias Schäfer, Markus Koestner und Tom Rödel werden auf der Bühne -wie auch schon auf der letzten Tour und bei diversen anderen Anlässen- von Tänzerin Ida Gross unterstützt.

Das Konzert wird in dieser Form das einzige seiner Art sein: Die Inszenierung wurde speziell für den Europasaal des Zentrums konzipiert und die Band wird mit dieser Produktion nicht auf Tour gehen. Dabei sein lohnt sich also!

Besetzung

Oswald Henke: Worte, Inszenierung & Bühnenbild

Tobias Schäfer: Keyboards & Sequenzen

Tom Rödel: Bass, Gitarren & Projektionen

Markus Koestner: Schlagzeug & Metall

Ida Gross: Tanz

Mehr Informationen:

http://www.goetheserben.de/

https://www.facebook.com/goetheserbenoffical