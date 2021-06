Goethes Erben: veröffentlichen „Ich Möchte Fliegen“

Passend zu den beginnenden Öffnungen veröffentlicht Oswald Henke mit seiner Kammerensemble-Besetzung die in die Lüfte schwebende Single Ich Möchte Fliegen.

Das zweite Stück der Elemente-Vinyl-Single-Box erzählt uns spielerisch von der Getriebenheit und fehlenden Bodenhaftung – ja, von den Pflichten in Beruf und Alltag, den bürokratischen Fesseln, die einen daran hindern, wirklich zu leben. Wer will, wird mit diesem Song eingeladen, diese Geworfenheit zu kanalisieren … in die positiven Perspektiven, die jeder Veränderung eigen sind.

Wie schon seit jeher lassen sich Oswald Henke und Goethes Erben von Unwägbarkeiten nicht unterkriegen – so wurde nicht nur die improvisierte Sonderveröffentlichung spontan realisiert. Oswald Henke ließ darüber hinaus mit Ulrike Rank den kleinen Raben Ralf Rabinski in einer Hörspielreihe lebendig werden – soeben wurde die zweite Folge Ralf Rabinski Und Das Seltsame Mädchen veröffentlicht – und stieß mit seiner Kosmetiklinie Seelenbalsam eine ganz neue Merchandise-Reihe rund um Goethes Erben an. Passend zu Stimmungen einzelner Songs verzaubern ätherische Düfte und handgeschöpfte Seifen über die audiovisuellen Sinne hinaus.

Was von Politikern in dieser Krise oft gefordert wurde, wird von Goethes Erben umgesetzt – Kreativität auch über den bisherigen Handlungsrahmen hinaus. Und so bleibt der Wunsch mehr als gerechtfertigt, wieder die Bretter die die Welt bedeuten erklimmen zu dürfen: Ich Möchte Fliegen

Mehr Informationen:

http://www.goetheserben.de/

https://www.facebook.com/goetheserbenoffical