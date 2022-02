Goethes Erben Kammerensemble: „Das Gestohlene Konzert“ (CD+DVD) Release 22.04.22

Im Jahr 2021 verlief vieles nicht so wie geplant: So konnte auch das Kammerensemble von Goethes Erben nicht die sehnsüchtig erwarteten Konzerte am Osterwochenende 2021 spielen. Da die Proben allerdings bereits geschehen waren und die Vorfreude die Musikerherzen höherschlagen ließ, beschloss das Kammerensemble “das gestohlene Konzert” ohne Publikum in der Nähe vom heimischen Bayreuth aufzuzeichnen. Ganz im Sinne der Kammerensembleperformance lassen uns die Künstler dabei ganz nah an sich heran: Der Proberaum wird zur Wohnzimmerkonzertbühne – und wir bekommen eine einmalige und unvergleichliche Show von unmittelbaren Eindruck und eindringlicher Präsenz im heimischen Kammerensemble-Studio.

Goethes Erben in Kammerensemblebesetzung – das ist Emotion pur, ganz nah und intensiv.

Keine Elektronik, keine E-Gitarren, keine bewegliche Lichtshow, keine Video-Projektionen, keine Tänzerinnen: lediglich drei Musiker um den Mann der Worte auf der Bühne. Ohne Netz und doppelten Boden präsentiert sich Oswald Henke im Rahmen der Konzerte des Kammerensembles ganz direkt und intim, nur begleitet von Sebastian Boettcher am Flügel, Benni Cellini am Cello und dem Perkussionisten Markus Köstner.

Dabei werden nicht nur die Erben Klassiker neu arrangiert inszeniert, sondern ebenso neue Stücke vorgestellt, die extra für diese Besetzung geschaffen wurden. Neben neuen Titeln der Alben Flüchtige Küsse und Elemente darf sich die Zuhörerschaft so auch auf Klassiker, wie Das Schwarze Wesen, Vermisster Traum oder Der Weg freuen.

VVK Start für die DVD: 16.02.22 ab 18 Uhr

VVK Link: : DVD Das Gestohlene Konzert

Besetzung:

Oswald Henke – Worte

Sebastian Boettcher – Flügel

Markus Köstner – Perkussion

Benni Cellini – Cello

