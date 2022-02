Amon Amarth: veröffentlichen neue Single „Put You Back Into The Oar“

Die gefeierten Wikingerfürsten und modernen Meister des Heavy Metal, Amon Amarth, haben heute ihre brandneue wie brachiale Single Put Your Back Into The Oar veröffentlicht, eine Ode an das „Epic Viking Rowing“. Die stand-alone Single wurde im Januar 2021 in den Fascination Street Studios in Stockholm, Schweden, mit dem Produzenten Jens Bogren aufgenommen und abgemischt. Der Track wird über das bandeigene Label Victorious Music veröffentlicht und ist ab sofort auf allen DSPs erhältlich. Hier anhören.

Amon Amarth kommentieren: „In den letzten zwei Jahren war es ruhig um uns, aber wir waren zu Hause in Schweden und haben hinter den Kulissen hart gearbeitet. Es wurde viel darüber gesprochen, dass die Fans zu unseren Shows kommen um Spaß zu haben und auch gerne wie die Wikinger rudern. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, einen Song darüber zu schreiben! Dieser Song ist für euch, die Fans, wo auch immer ihr seid – und möge Odin euch leiten, während ihr in unbekannten Gewässern eurem Schicksal entgegenrudert! Genießt den Song und das Video, während wir weiter an einem neuen Album arbeiten. Wir können es kaum erwarten, euch Heiden bald wiederzusehen.“

Das offizielle Video wurde heute auch auf dem YouTube-Kanal der Band veröffentlicht. Schaut es euch hier an oder indem ihr unten klickt. Das atmosphärische Video wurde im Oktober 2021 an drei Tagen in England gedreht. Produziert wurde es von Twin V, Regie führte Ryan MackFall von Crashburn Media. Hier geht’s zum Video: