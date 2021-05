Goethes Erben: veröffentlichen „Fern Ab Vom Licht“

„Ich wär‘ so gern ein Ritter, weiß, ein Held, makellos und hell, strahlend ohne Schatten, der rettet nicht nur sich, die Welt …“

Die Pandemie dauert an, der Zorn und Überdruss wächst, die Momente der Einsamkeit zehren an einem … was liegt also näher, als dass Goethes Erben diese Emotionen zur Katharsis in Ton und Wort Ausdruck verliehen?

Oswald Henke lädt uns mit Goethes Erben in diesem Sommer zu einer Reise durch die vier Elemente des Seins ein. In Erde, Luft, Feuer und Wasser bieten vier Singles, die zuerst digital, später auch in einer exklusiven limitierten Vinyl-Box erscheinen werden, Spiegel für die mannigfaltigen Emotionen, die einen nicht nur in der Pandemie in seinen eigenen vier Wänden begleiten.

Zum Anfang dürfen wir begleitet von Cello, Flügel und Perkussion den poetischen Worten tief in die Erde folgen, bis wir „fern ab vom Licht“ Zorn, Hilflosigkeit und der bedingungslosen Notwendigkeit von Integrität nachspüren, den Wunsch nach Heldentum formulieren und in dieser Vergegenwärtigung letztlich doch eine Art Ruhe finden können. Eine Besinnung auf sich und das Wesentliche.

Ein kraftgebender Hoffnungsschimmer in schattengeprägten Tagen. Bleibt zu hoffen, dass der Sommer diese Elemente nicht leidglich auf Tonträger zu uns tragen wird …

Mehr Informationen:

http://www.goetheserben.de/

https://www.facebook.com/goetheserbenoffical