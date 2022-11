Graspop Metal Meeting 2023: Gojia ist als neuer Headliner bestätigt

Das Programm für das Graspop Metal Meeting 2023 nimmt mit der Verpflichtung der französischen Extrem-Metaller Gojira weiter Gestalt an. Die französische Dampfwalze wird am Freitag, den 16. Juni, als Headliner auf unserer Nordbühne auftreten.

Im Laufe der Jahre hat sich die französische Progressive-Death-Metal-Band einen Ruf als eine der führenden Kräfte des Extrem-Metal-Genres erspielt. Letztes Jahr haben sie mit Fortitude ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht, ein Album, das nach dem bewährten Gojira-Rezept entstanden ist: Texte über Mutter Erde und Spiritualität, melodische Gitarrenlinien und stampfende Drums. Ihr achter Auftritt in Dessel wird in die Geschichtsbücher eingehen, also verpasst es nicht!

Der Vorverkauf für das Graspop Metal Meeting 2023 beginnt am Samstag, den 26. November, um 10 Uhr über ticketmaster.be.

Auch 2023 wird das GMM wieder vier Tage lang die Schleusen des Metal-Himmels öffnen – mit einem All-Star-Line-up. Das Graspop Metal Meeting 2023 findet vom 15. bis 18. Juni statt. Zum 26. Mal wird das Stenehei Festivalgelände in Dessel bis in die Grundfesten gerockt! Wie immer wird das Line-up aus allen Nähten platzen und das Beste aus den verschiedensten Metal-Genres bieten: von Hardcore bis Hardrock, von Black Metal bis Thrash, von Punk bis Metalcore und vieles mehr. GMM2023 ist das Metal-Highlight des Jahres, das sich kein Metalhead entgehen lassen darf. Der Countdown läuft!

