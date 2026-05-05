Grave Dance Company: unterschreiben bei Reaper Entertainment

Reaper Entertainment freut sich, die Zusammenarbeit mit Grave Dance Company offiziell bekannt zu geben. Die neu formierte Band vereint Musiker aus dem Umfeld zweier prägender Namen der Dark- und Rockszene: Jack Frost und End Of Green.

Entstanden ist Grave Dance Company nicht aus Kalkül, sondern aus einem besonderen Moment heraus – aus Freundschaft, gemeinsamer Geschichte und dem unbedingten Gefühl, dass Musik immer einen Weg findet, weiterzuleben. Was zunächst wie ein einmaliges Zusammentreffen wirkte, entwickelte sich schnell zu einer eigenständigen Band mit klarer Vision und unverwechselbarer Identität.

„Grave Dance Company stehen für intensive, ehrliche und atmosphärisch dichte Songs, die sich bewusst jeder Schublade entziehen. Dunkel, emotional und direkt – getragen von Erfahrung, Haltung und einer tiefen Leidenschaft für Musik, die mehr sein will als bloße Unterhaltung.Wir sind stolz darauf, diese besondere Formation ab sofort im Reaper Entertainment-Roster willkommen zu heißen und gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.“

Die Band kommentiert:

„Wir sind dankbar und stolz, mit Grave Dance Company Teil der Reaper-Familie zu werden. Unser Debütalbum ist bei Reaper Entertainment in den besten Händen – wir freuen uns, dass diese schicksalhafte Formation nun eine Heimat gefunden hat.“

Und so viel sei bereits verraten: Noch in diesem Jahr wird es erste neue Musik von Grave Dance Company geben.

Weitere Infos folgen in Kürze.

Welcome to the Reaper family, Grave Dance Company!

Grave Dance Company sind:

Michelle Darkness – Vocals

Mournful Morales – Guitar

Kirk Kerker – Bass

Gary Gloom – Guitar

Hell Baker – Guitar

Collossos Rossos – Drums