Kora Winter: haben neue Single und Musikvideo „[Applaus]“ veröffentlicht

Heute gut gefrühstückt? Das hier geht auf den Magen: Mit [Applaus] liefern Kora Winter eine aufgeladene Momentaufnahme kurz vor dem Ausbruch. Getrieben von brachialen Metal-Riffs und Hardcore-Elementen entfaltet sich eine rohe, unverblümte Energie, die sich nicht mehr kontrollieren lässt.

Der Song fängt die Spannung ein, wenn sich aufgestaute Wut entlädt – die schonungslose Abrechnung mit einer Welt, die sich im Mittelmaß eingerichtet hat. Laut, direkt und spürbar bis in die letzte Sekunde.

Im Januar 2026 hatten sich Kora Winter mit dem Weckruf Hyaluron aus einer zweijährigen Veröffentlichungspause zurückgemeldet und die nächste Stufe ihrer Entwicklung initiiert, gefolgt vom bildgewaltigen Doom.

Im Sommer und Herbst ist die Band zu folgenden Terminen live zu erleben:

Kora Winter live 2026:

07.06.2026 – (DE) Hannover, Musikzentrum (mit Thrown)

11.09.2026 – (DE) Hamburg, Corefest

27.09.2026 – (DE) Berlin, Corefest

Seit 2014 entwickelten sich Kora Winter über zwei EPs (2015, 2017) und die Alben Bitter (2019) und Gott Segne, Gott Bewahre (2023) von DIY-Newcomern zu einem etablierten Act der deutschen Hardcore/Metal-Szene, mit wachsender Resonanz auch bei genreübergreifendem Publikum.

Kora Winter sind Yuki Bartels (Gitarre), Hakan Halaç (Vocals), Maximilian Zumbansen (Drums) und Karsten Köberich (Bass).