Gridiron: veröffentlichen neue Single + Visualizer „26/9“

Am 30. Mai erscheint das neue Album Poetry From Pain der US-Crossover/Hardcore Band Gridiron via Blue Grape Music. Das Album wird digital erhältlich sein und als Vinyl in mehreren exklusiven Farbvarianten.

Nun veröffentlichte die Band einen weiteren Vorgeschmack in Form der aktuellen Single 26/9.

Der Song ist angefüllt mit Gridirons Markenzeichen – Hip-Hop-inspirierte Bounces und Grooves, massive Breakdowns und eine geballte Ladung Selbstvertrauen.

„In 26/9 geht es darum, die eigene Messlatte immer höher zu legen, sich nie zufriedenzugeben und immer wieder an die eigenen Grenzen zu gehen – etwas, das wir mit diesem Track und diesem Album erreichen wollten“, sagt Sänger Mathew Karll.

Mission erfüllt, Gridiron!

