Gus G.: veröffentlicht grandioses Video zur neuen Single „Fierce“

Gitarren Schredder und Saiten Virtuose Gus G. veröffentlichte gestern seine außergewöhnliche neue Single Fierce. Um das Ganze abzurunden, hat sich Gus mit dem Filmemacher Panagiotis Kountouras zusammengetan, der mit ihm einen neuen Videoclip produzierte, der seinesgleichen sucht – ein ganz besondere Liebesgeschichte, die auch etwas Corpsepaint beinhaltet. Seid ihr dafür bereit?

Einen Blick auf das Video zu Fierce kann man hier erhaschen:

Kein Konvertieren zum Black Metal und auch kein Wechsel des Musikstil – Gus macht sich nur einen Spaß daraus etwas völlig Unerwartetes zu tun. Mit Corpsepaint Make-Up im Gesicht versucht er die tägliche Rockstar Routine zu bewältigen und findet am Ende die wahre Liebe.

Gus G. sagt dazu selbst: „Mir kam die Idee zum Konzept des einsamen Rock Stars, der endlich die echte Liebe in den Augen „Necromantissas“ fand – ein Frau, die er zuvor noch in seinem Zwinger gefangen hielt. Die Musik bringt sie am Ende zusammen und sie leben glücklich bis an ihr Lebensende und gründen sogar einen Metal Band. Alptraum oder Realität? […] Wir hatten jede Menge Spaß beim Videoshoot, auch beim Make-Up auftragen, ich bin ein großer Fan von verschiedenen Black Metal & Schock Rock Ästhetiken & wollte gerne was andere machen, statt erneut ein klassisches Performance Video. Außerdem sollten auch endlich mal meine Katzen in einem Video vorkommen.“

Fierce ist der Nachfolger der ersten Single Exopshere, Gus‘ erstem Solo-Release seit 3 Jahren, welches im April herauskam und von Gitarren-Fans und Instrumental-Fans sehr gut aufgenommen wurde. Die Single stellte für Gus eine erstklassige Möglichkeit dar mit Fans zu interagieren, indem er diese aufforderte mit ihm virtuelle Jams zu spielen und diese Videos dann auf ihren Kanälen hochzuladen.