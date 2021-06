Nightwish: erwecken ihr Erfolgsalbum „Once“ als remastered Version zu neuem Leben

Die erste Zeile eines Albums, welches nicht nur das Leben eines Haufen junger finnischer Musiker mit Feuer im Herzen und einem Ozean voller Melodien in der Seele ändern würde. Ein Album, welches nicht nur tausende Menschen auf der ganzen Welt beeinflussen würde. Once, das fünfte Studioalbum von Nightwish, welches das Licht der Welt am 7. Juni 2004 erblickte, veränderte die Metalwelt vollkommen und machte die Band zu lebenden Legenden.

Heute zollen Nightwish dem Meisterwerk, welches sie der Welt vor 17 Jahren schenkten, Tribut und kündigen den Re-Release von Once als remastered Version mit Bonustracks in den verschiedenen Formaten an.



Maestro Tuomas Holopainen dazu:

„Nostalgie ist ein starkes Gefühl. Es fällt mir nicht schwer, mich an die Tage um den Release des Albums zu erinnern. Die Aufregung, die Ambitionen, die Kameradschaft, die glorreiche Tour im Rücken, all das stand bereit, um die Band auf eine neue Stufe zu heben, musikalisch wie menschlich.“

Once ist nicht nur das erfolgreichste Album der Band, sondern auch der Beginn der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Nuclear Blast Records und Nightwish – ein starkes Band, welches auch heute noch besteht. Das Album erzielte Nummer-Eins-Platzierungen in den deutschen, finnischen, norwegischen und griechischen Album Charts und erreichte Dreifach-Platinstatus in Finnland für mehr als 90.000 verkaufte CDs, Dreifach-Goldstatus in Deutschland für mehr als 300.000 verkaufte CDs und Gold Status in der Schweiz, Österreich und in Norwegen.

Mehr zu Nightwish – Once (Remastered):