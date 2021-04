Gus G.: veröffentlicht neuen Instrumental-Track namens „Exosphere“

Gitarrist Gus G. war immer schon und wird immer ein Garant für außergewöhnliches Gitarrenspiel, großartige Riffs und noch größere Melodien sein. Das trifft auch auf seine brandneue Single Exosphere zu – wieder einmal beweist er herausragendes Können an seinem Instrument, ohne aber dabei den Fokus für den Song zu verlieren. Er erschafft inspirierende Sounds mit vernehmlicher Kraft und unvergleichlicher Finesse.

Als Komplizen mit an Bord sind zum einen der talentierte Dennis Ward am Bass (welcher ebenfalls für Mixing und Mastering zuständig ist) und zum anderen der neue Schlagzeuger Vincent Velazco, welcher mit ausgezeichnetem Gefühl für die Musik und den Groove besticht.

Die Veröffentlichung der neuen Single von Gus G. wird von einem beeindruckenden Videoclip flankiert. Er ist hier zu sehen:

Exosphere wurde während der Pandemie geschrieben und ist Teile einer Reihe von Songs die in naher Zukunft veröffentlicht werden sollen – zudem hat Gus zum ersten Mal eine 7-saitige Gitarre benutzt. Gus erklärt:

„Als die Pandemie in 2020 begann, wurden alle Tourpläne für Firewind abgesagt. Ich musste also feststellen, dass ich für ein ganzes Jahr zu Hause feststecken würde und nicht wusste, was die Zukunft bringt. Langsam fing ich an einige neue Riffs und Ideen zu schreiben und bevor ich es begriff, hatte ich schon ausreichend Material für eine ganzes Album zusammen. Die veränderte Situation führte dazu, dass ich mein Soloprojekt weiterentwickelte und dieses Mal wollte ich nur meine Gitarre sprechen lassen, statt die Stimme eines Sängers oder Gastsängers. Also schrieb ich an neuen Instrumental-Tracks. Exosphere war eine der ersten Ideen, die ich hatte. Bevor sich die jetzige Version durchsetzte, gab es eine Menge anderer Arrangements des Songs. Ganz zum Schluss kamen noch einige tiefer gestimmte Riffs von der 7-saitigen Gitarre dazu, nachdem ich diese im letzten Sommer zum ersten Mal in Händen hielt. Mein Ziel war es einige neue Elemente zu meiner Musik hinzuzufügen, während ich trotzdem den von mir bekannten Sound und Style behalten wollte. Ich bin wirklich sehr glücklich mit Resultat und hoffe das ihr die Musik genießt. Haltet Augen und Ohren offen, es wird in naher Zukunft noch mehr kommen!“