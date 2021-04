Time For Metal Osterverlosung 2021: am Ostersamstag mit Balthazar – Staffel 1 und dem Ficken Liquors

Die Time For Metal Osterverlosung 2021 ist gestern erfolgreich mit unseren Partnern EFAG GmbH & Co. KG, Pandastorm und Edel Motion gestartet. Ganz traditionell erwartet euch alle vier Tage am langen Osterwochenende ein Gewinnpaket, die Teilnahme ist jeweils bis Dienstag möglich. Am heutigen Ostersamstag gibt es ein süffiges Paket aus der Balthazar – Staffel 1 und dem Ficken Liquors.

Das Review zur Balthazar – Staffel 1 findet ihr hier: https://time-for-metal.eu/balthazar-staffel-1/

Den Bericht zum Ficken Liquors könnt ihr hier noch einmal aufrufen: https://time-for-metal.eu/ficken-liquors/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 06.04.2021!

Time For Metal, EFAG GmbH & Co. KG, Pandastorm und Edel Motion wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Tuesday 6th of April 2021 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

