Balthazar – Staffel 1

Fazit

Balthazar schlägt in diesem tristen Jahr ein wie eine kleine Bombe. Absolut konkurrenzfähig agieren nicht nur die Hauptdarsteller, auch das Drehbuch darf man als sehr gelungen zum Debüt beglückwünschen. Das Trio in der Regie hat den einzelnen Elementen Leben und angemessene Tiefen eingehaucht. Unschöne Darstellung und ernste Situationen stehen im Gegensatz zu den lässigen Sprüchen von Balthazar. In einigen Punkten kommt da der Gedanke an den Münsteraner Tatort auf, der ansonsten natürlich nur sehr wenig mit der Staffel gemein hat. Spannend gestrickt, kann man maximal den Actiongrad bemängeln, der in Europa deutlich geringer ausfällt als bei amerikanischen Veröffentlichungen. Packt man die Eleganz der Schwedenkrimis und die trockene Handlung der britischen Version zusammen, kommt man bei Balthazar an, der grundsätzlich positiv überzeugen kann.