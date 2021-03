Hämatom: die neue Single inklusive Video „Au Revoir“ online

Dieses erste Unplugged-Abenteuer der Band ist sprachlich und musikalisch in eben jenen wilden und unmoralischen Auswüchsen der damaligen Weltmetropole des Nachtlebens verhaftet. Es geht um eine Menschheit im Umbruch, um Sünde, Drogen, Sex und den Hunger aufs Leben. Und immer wieder um Berlin, wo die Nächte feucht, die Herzen entflammt und wir für einen wunderbaren Moment ohne Sorgen sind. Ein Album voller Sehnsucht nach der Zügellosigkeit, mit der die Band sich wohl wie kaum eine andere auskennt – und trotz erschwerter Bedingungen sehr glaubwürdig rüberbringt. Denn die Zusammenarbeit mit so vielen Musikern ist in Pandemiezeiten besonders schwierig, „weil man sich natürlich ständig testen und auch zwischen den Studioterminen eine besondere Disziplin an den Tag legen muss“, erzählt Nord. Zum ersten Mal haben Hämatom mit namhaften Bläser- und Streicherformationen zusammengearbeitet, um dem Sound mehr Wertigkeit und Authentizität zu verleihen. Und eine aufregend neue Stimmung, denn noch nie waren Hämatom so tanzbar! Schon die vorab am 05.03.2021 erscheinende erste Single Tanz Auf Dem Vulkan jagt uns im packenden Tempo durch die nächtlichen Straßen des Sündenpfuhls und lässt uns hautnah teilhaben an dieser lüstern-explosiven Atmosphäre. Denn irgendwann fliegt uns das alles sowieso um die Ohren, doch so lange wir noch können: Lasst uns bis dahin leben! Und tanzen!

Das Laute Abendmahl zelebriert. Dieses Jahr wird es zwar in Das Leise Abendmahl umbenannt und als digitales, aber nicht minder ausgelassenes exklusives Release-Konzert für den akustischen Tanz auf dem Vulkan gefeiert. Tanzen wir uns schon mal warm, um uns hoffentlich schon bald wieder gemeinsam in den Armen zu liegen! Spätestens ab dem 02.04.2021, dem Release von Berlin am symbolträchtigen Karfreitag, an dem die Band bereits ihren ersten Top-5-Erfolg Wir Sind Gott veröffentlichte und ihn seither jährlich mit dem legendären Festivalzelebriert. Dieses Jahr wird es zwar inumbenannt und als digitales, aber nicht minder ausgelassenes exklusives Release-Konzert für den akustischen Tanz auf dem Vulkan gefeiert. Tanzen wir uns schon mal warm, um uns hoffentlich schon bald wieder gemeinsam in den Armen zu liegen!

Das ist unsere Meinung zum kommenden Album: