Hämatom haben am 27.10.2017 die Premiere ihres brandneuen Videos ‚Zeit für neue Hymnen‘ gefeiert. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum ‚Bestie der Freiheit‚, das am 26. Januar erscheinen wird.

Das Video kann man sich hier anschauen:

Die Band sagt über das Video:

„Im Video zu „Zeit für neue Hymnen“ haben wir komplett auf Band-Performance gesetzt. Wir wollten eine energiegeladene und dynamische Umsetzung der ersten Video-Auskopplung zum kommenden Album „Bestie der Freiheit“ und keine weitere Story-Ebene, die von den Lyrics und der Power des Songs ablenkt. HÄMATOM sind zurück! Diese Botschaft stand zu 100% im Focus.

Wichtig war uns dabei auch, dass wir die Enge und Beklemmung, die in Form von Forderungen nach Mauern und Zäunen plötzlich aus vielen Teilen der Welt zu hören ist, visuell umzusetzen. Denn genau dieses Gefühl hat uns beim Schreiben dieses Songs angetrieben und schließlich die Bestie der Freiheit zum Leben erweckt. Die Bestie, die sich am Ende des Videos aus ihrem Käfig befreit, um in den Kampf für die Freiheit zu ziehen.“