Halflives: Video zur neuen Single „Vibe“ online

Die Alternative-Rock Durchstarter Halflives um Sängerin Linda Battilani veröffentlichen das Video zu ihrer neuen Single Vibe (Believe) .

Die aus Italien stammende (nun in Paris ansässige) Band, hat in UK bereits für erste Aufmerksam gesorgt. Durch Tourneen mit u.a. The Faim, Against The Current und Pvris, sowie über 100 Live-Shows in 15 Ländern, darunter ausverkaufte Shows in London + Paris und den bereits 2 erschienenen EPs, konnte sich das Trio sich in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Fangemeinschaft erspielen.