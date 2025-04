Hammer King: unterschreiben bei Reaper Entertainment

Reaper Entertainment ist stolz bekannt zu geben, dass die deutsche Power-Metal-Band Hammer King ab sofort Teil der Reaper-Familie ist! Die Zusammenarbeit markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Band, die sich seit 2015 mit energiegeladenen Live-Auftritten, unverwechselbaren Riffs und ihrem epischen Sound fest in der Metal-Szene etabliert hat.

Mit dem neuen, globalen Plattenvertrag gewinnen Hammer King die Unterstützung eines internationalen Vertriebspartners und öffnen zugleich einen brandneuen Online-Shop in enger Kooperation mit Reaper Entertainment. Der Shop ermöglicht es Fans, neben den neuesten Alben auch exklusive Merchandise-Artikel direkt zu erwerben: shop.hammer-king.com

Die Band kommentiert:

„Hammerous folks! Wir freuen uns unfassbar, dass wir nun bei Reaper Entertainment zu Hause sind! Die Begeisterung für Musik, der Blick auf die Fans und das riesige Engagement haben uns voll überzeugt und wir sind sicher, dass es genau das ist, was Hammer King zur jetzigen Zeit brauchen.

Wir geben mit Reaper gemeinsam Vollgas und freuen uns auf die Zukunft!

The last deal is always with Reaper – let’s Make Metal Royal Again!“

Flori von Reaper Entertainment fügt hinzu:„

„Wir sind absolut begeistert, Hammer King in der Reaper-Familie willkommen zu heißen!

Wir verfolgen die Band bereits seit ihrem Debüt Kingdom Of The Hammer King mit großer Bewunderung – und es ist uns eine Ehre, nun Teil ihrer Reise zu sein und sie im nächsten Kapitel ihrer Geschichte begleiten zu dürfen.“

Mehr zu Hammer King:

Hammer King wurden im Jahr 2015 gegründet und haben sich seither zu einem festen Bestandteil der deutschen Metal-Szene entwickelt. Bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte – unter anderem auf Festivals wie dem Summer Breeze Open Air – kombiniert die Band kraftvolle Gitarrenriffs, treibende Rhythmen und eingängige Refrains, die Fans von Power-Metal-Bands wie Powerwolf, Manowar und HammerFall begeistern. Die Vision der Band, das Bild eines epischen „Hammer Kings“ in Musik umzusetzen, spiegelt sich in ihren thematisch durchdrungenen Alben wider.

Line-Up

Titan Fox V – Gesang & Gitarre

Gino Wilde – Gitarre

Günt von Schratenau – Bass

Count Shandorian – Schlagzeug