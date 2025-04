Nick & June und Pollyanna: spielen am 09.05.2025 im Kulturzentrum Jever

Nick & June schweben in einem Glitzernebel aus trilierenden Synthesizern, sanften Beat- und Drum-Pulsen und vibrierenden Orgelsounds. Eingebettet in dunkle Hall-Gitarren führen die bitter-süß gepaarten Stimmen von Suzie-Lou Kraft und Nick Wolf durch euphorisch inszenierte Zurückhaltung und versponnene Gedankenverästelung. Ein eigenwilliger, abstrakter Sound entsteht und verbindet einsam-schönen Indie-Folk à la Bon Iver, Velvet Underground oder Sharon Van Etten, den Dream-Pop von Beach House und Lana Del Rey mit Alternative-Rock von The National, St. Vincent oder Mazzy Star.

Im Studio wie auf der Bühne kreisen Nick & June zwischen Gitarren, Ukulelen, flirrenden Mandolinen und tiefen Bässen, zwischen alten Casio-Keyboards, Arpeggio-Synthesizer und verhallten Bläsern, verspielter Perkussion, Drum-Machines und verfremdeten Glockenspielklängen. Auf Tour haben die beiden Tom an den Drums und den Multi-Instrumentalisten Henrik dabei.

Nach ihrem letzten Erfolgsalbum My November My und einer langen kreativen Schaffenspause, veröffentlichte das Indie-Duo im Mai 2023 ihre Comeback-EP Beach Baby, Baby, die ein neues Kapitel einleitete. Von der Musikkritik gelobt, knacken Nick & June Radio- und Online-Charts, schmücken das Kulturradio um Mitternacht genauso wie das TV-Abendprogramm, laufen im Kino und auf Überseeflügen in der Airline und spielen hunderte Konzerte in ganz Europa.