Hammerfall: kündigen neues Album „Hammer Of Dawn“ für den 25.02.2022 an

Die schwedischen Vorreiter des Heavy Metal, Hammerfall, lassen wieder den Hammer schwingen und versprühen mit ihrem zwölften Studioalbum Hammer Of Dawn Power auf allen künstlerischen Ebenen! Das neue Album erscheint am 25. Februar 2022 über Napalm Records. Bereits heute veröffentlichen die Schweden um Sänger Joacim Cans und Gitarrist Oscar Dronjak den Titeltrack Hammer Of Dawn als erste Single, zusammen einem Musikvideo, das im Freizeitpark Liseberg in Göteborg gedreht wurde und von dem bekannten Regisseur Patric Ullaeus stammt.

Oscar Dronjak über die Single: „Der Song selbst wurde ursprünglich in Deutschland während der World Dominion Tour konzipiert, während der Rest der Arbeit zu Hause stattfand. Ich wusste sofort, dass er das Potenzial hat, etwas Wichtiges zu werden, und als Joacim seine Gesangsmelodien hinzufügte, hatten wir beide das Gefühl, dass es die perfekte Single werden würde. Eine mit Substanz und Kraft, aber auch eine, die man nach Ende des Songs einfach weiter mitsingen muss.“

Joacim Cans fügt zu dem Video hinzu: „Die Idee, ein Video im legendären Vergnügungspark Liseberg zu drehen, hatten wir schon vor 20 Jahren. Aber wie jede gute Flasche Champagner musste auch diese Idee erst einmal ruhen und reifen, bevor sie in die Tat umgesetzt werden konnte. Und FUCK bin ich froh, dass wir gewartet haben! Zusammen mit dem Regisseur Patric Ullaeus haben wir etwas Einzigartiges und Beeindruckendes geschaffen, das mich jedes Mal, wenn ich es mir ansehe, total umhaut. Wir haben seit fast zwei langen und nicht enden wollenden Jahren nicht mehr zusammen gespielt und sind in dem Video so energiegeladen wie ein Rudel hungriger Wölfe, die bereit sind, loszulegen und ein wahres Heavy Metal-Gospel zu liefern!“

Schau dir das Video zu Hammer Of Dawn hier an:

Als eine der wichtigsten Bands im Heavy Metal haben Hammerfall in ihrer langen Karriere nicht nur die schwedischen, sondern auch die europäischen Albumcharts dominiert und dabei dreimal Goldstatus erreicht. Sie haben die Zeit des Lockdowns genutzt und knüpfen nahtlos an das letzte Studioalbum Dominion an. Nachdem Fans und Kritiker das Vorgängeralbum als eine der stärksten Veröffentlichungen der Band gefeiert haben, liefern Hammerfall mit Hammer Of Dawn ein Album ab, das von vielen, die das Glück hatten das Album vorab hören zu können, bereits als eines der besten Metal-Alben des Jahres 2022 und als weiterer Höhepunkt der Bandkarriere bezeichnet wird.

Joacim Cans über das neue Album: „Es ist schwer in Worte zu fassen, wie extrem glücklich und stolz ich über das Ergebnis von Hammer Of Dawn bin. Es war ein intensiver Prozess, aber am Ende haben wir es geschafft und ein starkes, vitales und positives neues Album abgeliefert. Wir alle sind in Bestform und gemeinsam haben wir einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von Hammerfall geschaffen. Ich kann es kaum erwarten, diese Songs gemeinsam mit meinen Schwestern und Brüdern, den Templars of Steel, live zu singen!“

Oscar Dronjak fügt hinzu: „Wir haben lange an den Songs für dieses Album gearbeitet, vor allem wegen des Coronavirus, aber auch, weil wir sehr früh mit der Arbeit an dem Material begonnen haben. Das merkt man dem Ergebnis definitiv an – wir haben Wert auf jedes einzelne Detail gelegt. Eine weitere Weiterentwicklung, die wir deutlich spüren ist, ist das hohe Energieniveau. Beides kann auf die extreme und erzwungene Ausfallzeit zurückzuführen sein, die wir alle während der Pandemie hatten. Die Atmosphäre im Studio war entspannt und locker, und der fehlende Stress schuf die perfekte Arbeitsumgebung, um aufzudrehen, sobald das rote Aufnahmelämpchen anging. Es war einfach sich zu steigern, wenn es nötig war, da es keine Ablenkungen von außen oder unmittelbare Deadlines gab. Dieses Album ist in gewisser Weise ein Produkt der Pandemie, aber noch wichtiger ist, dass es ein starkes Statement dafür ist, dass wir im Moment den Höhepunkt unserer Kreativität erleben. Ich habe es schon einmal gesagt: Hammerfall hat noch nie so gut geklungen wie jetzt!“

Tracklist zu Hammer Of Dawn:

1. Brotherhood

2. Hammer Of Dawn

3. No Son Of Odin

4. Venerate Me

5. Reveries

6. Too Old To Die Young

7. Not Today

8. Live Free Or Die

9. State Of The W.I.L.D.

10. No Mercy

Hammer Of Dawn wird in folgenden Formaten erscheinen:

– Ltd Deluxe Box, incl CD Digisleeve, Hardcover Fotobuch, Plektrum Dose mit 4 Plektren, Hammer Schlüsselanhänger, Flaschenöffner – limitiert auf 500 Einheiten (Napalm Webstore exklusiv)

– CD Digisleeve

– 1LP Gatefold Black

– 1LP Gatefold Marbled Orange Transparent/Black – limitiert auf 300 Einheiten (Napalm Webstore exklusiv)

– 1LP Gatefold Crystal Clear – limitiert auf 300 Einheiten (EMP exklusiv)

– 1LP Gatefold Curacao – limitiert auf 300 Einheiten (Levy X & Ginza exclusive)

– Bundle CD + Shirt

– Digital Album

Hammer Of Dawn beginnt direkt mit einer Hymne, dem Opener Brotherhood, der die tiefe Freundschaft der Bandleader Joacim Cans und Oscar Dronjak widerspiegelt, aber auch ein Shoutout an die treuen Templer weltweit ist. Es folgt mit Songs wie Reveries, No Son Of Odin und Venerate Me – letzterer mit einem Auftritt von keinem Geringeren als King Diamond – eine Hymne nach der anderen, die dafür sorgen, dass das Album als ein weiterer Meilenstein in die Karriere der Schweden eingehen wird.

Hammer Of Dawn wurde wieder von Fredrik Nordström (In Flames, Opeth etc.) produziert, der sich um Mixing, Mastering und Schlagzeugaufnahmen kümmerte und sich die Aufgabe der Gitarren- und Bassaufnahmen mit Pontus Norgren und Oscar Dronjak teilte. Jacob Hansen (Volbeat etc.) produzierte die Lead Vocals.

Als Hammerfall 1997 ihr Debütalbum Glory To The Brave veröffentlichten, war der Startschuss für die zweite Welle des Heavy Metal gegeben. Seit diesem Tag haben Hammerfall stolz die Heavy Metal-Fahne hochgehalten und dabei eine ganze Generation von Musikern beeinflusst. Sie blicken auf eine fünfundzwanzig Jahre lange Karriere voller starker und zeitloser Metal-Songs, ausverkaufter Shows und einer Armee treuer Fans, auch bekannt als die Templars of Steels. Seid versichert, dass dieses Vermächtnis fortbesteht und mit Hammer Of Dawn sogar noch verstärkt wird.

Hammerfall live

Die Fans können sich Schon jetzt darauf freuen, Hammer Of Dawn live zu erleben – 2022 werden Hammerfall zusammen mit Helloween auf eine ausgedehnte Co-Headliner-Tour durch Europa gehen.

United Forces Tour 2022

25.03.22 NO – Oslo / Sentrum Scene

26.03.22 SE – Göteborg / Partille Arena

28.03.22 FI – Helsinki / Black Box

29.03.22 EE – Talinn / Noblessneri Valukoda

01.04.22 DE – Bamberg / Brose Arena

02.04.22 DE – Hamburg / Sporthalle

03.04.22 DE – Berlin / Verti Music Hall

04.04.22 DE – Regensburg / Donau Arena

08.04.22 ES – Madrid / Wizink Center

09.04.22 ES – Barcelona / St. Jordi Club

11.04.22 IT – Milan / Lorenzini District

12.04.22 DE – Kempten / Black Box

13.04.22 CH – Zürich / Samsung Hall

15.04.22 LU – Luxemburg / Rockhal

16.04.22 NL – Tilburg / 013

18.04.22 PL – Katovice / MCK

20.04.22 BG – Sofia / Arena Armeec

22.04.22 AT – Vienna / Gasometer

23.04.22 CZ – Prague / O2

24.04.22 SK – Zvolen / Ice Stadium

26.04.22 HU – Budapest / Papp Laszlo Sportarena

29.04.22 DE – Bochum / Ruhrcongress

30.04.22 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

01.05.22 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

04.05.22 UK – Manchester / Manchester Academy 05

05.22 UK – London / Brixton Academy

Hammerfall sind:

Joacim Cans – Vocals

Oscar Dronjak – Guitar

Pontus Norgren – Guitar

Fredrik Larsson – Bass

David Wallin – Drums

