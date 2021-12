Massacre – Resurgence

Artist: Massacre

Herkunft: USA

Album: Resurgence

Spiellänge: 40:14 Minuten

Genre: Death Metal

Release: 22.10.2021

Label: Nuclear Blast

Link: https://massacre3.bandcamp.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Kam Lee

Gitarre und Keyboard – Jonny Pettersson

Gitarre – Scott Fairfax

Gitarre – Rogga Johansson

Bassgitarre – Mike Borders

Schlagzeug – Brynjar Hoff Helgetun

Tracklist:

Eldritch Prophecy Ruins Of R’Lyeh The Innsmouth Strain The Whisperer In Darkness Book Of The Dead (Neconomicon Ex Mortis) Into The Far-Off Void Servants Of Discord Fate Of The Elder Gods Spawn Of The Succubus Return Of The Corpse Grinder

Okay, Massacre muss man nun wirklich keinem mehr vorstellen. Die Death Metal Legende dürfte jedem bekannt sein, der sich im Metal zu Hause fühlt. Seit 1984 sind diese Amerikaner am Werkeln und nach vier Demos kam dann 1991 das legendäre Album From Beyond heraus. Ein Death Metal Meilenstein. Ein Album, welches ich heute noch gerne und oft höre. Es gab aber immer irgendwelche Probleme und so kam es, dass nach dem zweiten Album Promise 1996 Ende war. 2006 kam man zurück, allerdings wieder nur bis 2009, dann von 2011 bis 2014 noch einmal. 2014 kam dann das Album Back From Beyond heraus, 2017 war man als Massacre X unterwegs, da es irgendwelche Namensstreitigkeiten gab, 2017 von 2019 nannte man sich dann Gods Of Death und ab 2019 durfte man sich dann wieder Massacre nennen. Leider ging es auch diesmal wieder heiß her und Meister Kam Lee hat sich mit Taylor Nordberg und Jeramie Kling zerstritten. Die beiden haben das meiste neue Material mitgenommen und zusammen mit dem ehemaligen Massacre Mitglied Terry Buttler (Obituary) Inhuman Condition gegründet. Ach ja, so ist es im Musikbusiness eben. Kam hat aber natürlich neue Leute gefunden und nun sind neben dem alten Massacre Basser Mike Borders noch Musiker am Start, die wir alle von Bands wie Paganizer, God`s Forsaken oder Memorian kennen. Eine neue Supergroup. Egal, es ist, wie es ist und wichtig ist ja nun mal die Musik. Nach einigen Singleauskopplungen steht also Album Nummer vier in den Startlöchern und möchte sich in meinen Gehörgängen festnageln.

Nach einem stimmigen und bedrohlichen Vorwort in Form eines Intros legt die neu gegründete Formation langsam los. Die Gitarre läuft vorweg und klingt sehr melodisch. Das Unheil, welches auf einen zukommen wird, kann man erahnen. Eldritch Prophecy kommt sehr stark aus den Boxen gekrochen und nimmt einen mit auf die Reise in die Neunziger. Scharfe Riffs, die sitzen und Spaß verbreiten. Das Tempo variiert ordentlich, ist überwiegend hoch und Drummer Helgetun treibt seine Vordermänner ordentlich an, bis man dann kurz vor Schluss mal den Groove für sich entdeckt. Natürlich darf auch die von uns so geliebte Uftata nicht fehlen. Sonst ist old school ja auch nicht old school. Kommt sehr geil. Einige melodische Vorspieler gesellen sich noch hinzu und so lässt man den Song langsam austrudeln und am Ende singen noch die Raben oder andere Vögel für einen, lecker. Gute Eröffnung, wie ich finde.

Auch Ruins Of R’Lyeh fängt stimmig an und groovt sich dann im Midtempo durch das Death Metal Universum. Das Riffing ist natürlich alte Schule und immer ein wenig melodisch angehaucht. Kams Gesang ist wieder sehr evil. Mit einer Uftata erhöht man dann das Tempo ein wenig und greift erneut an, wird aber nicht wirklich schnell. Mit einem langen Schrei läutet man das weitere Geschehen ein. Ein Partwechsel erfolgt, aber auch dieser bleibt im Midtempo. Ein erneuter Schrei. Die Riffs sind echt ganz geil, aber man hat das Gefühl, es fehlt noch etwas. Ein guter Groover, mehr aber nicht.

Vom Groove geht ins Tempo rüber. Sehr schön. So mag ich es. Massacre haben es sich nicht zur Aufgabe gemacht, technisch das beste Album abzuliefern, sondern beschränken sich auf handwerklich gut gemachten Old School Death Metal, so zu hören bei The Innsmouth Strain. Im Uptempo legen sie los und fügen dann einen atmosphärischen Mittelteil hinzu. Dieser kommt mit einer düsteren Melodie daher und diese kann einen sofort mitnehmen. Danach groovt man ein wenig und erhöht dann wieder das Tempo, um später ein wildes Solo einzufügen. Die Neunziger grüßen wieder einmal und der Spirit der damaligen Zeit ist durchaus zu spüren

Auch bei The Whisperer In Darkness. Das Riffing ist einfach und straight. Kurzer Obituary-Anfang, aber etwas schneller und dann in das old schoolige Uptempo – so geht es weiter und weiter. Typische Massacre Parts. Hat man sicherlich schon tausendmal gehört, keine Frage, machen aber trotzdem gute Laune. Der Song sitzt, denn mit dem melodischen Solo können sie noch einmal extra bei mir punkten. Dann kurze Ankündigung und die Reise geht weiter. Sehr geil. Am Ende noch ein langer Schrei, einige Vorspieler und noch einmal Gummi. Ja, so mag ich es. Old School Death Metal, wie er sein muss. Und dann noch einen langsamen Part, der es sowohl rifftechnisch als auch gesangstechnisch in sich. Da muss man live definitiv mitgrölen. Definitiv ein Highlight dieses Albums.

Am besten gefällt mir, wenn die Jungens Gummi geben. Into The Far-Off Void z.B. Man beginnt recht schleppend und melodisch und nach einer kleinen Ankündigung gibt es dann auf die Glocke. Macht Laune, weil man sich auch rifftechnisch dann immer ein wenig im Thrash Metal befindet. Und wenn die schnelle Uftata am Durchdrehen ist, ist die Welt doch eh in Ordnung.

Grooven können Massacre natürlich auch, keine Frage, wie z.B. bei Servants Of Discord. Da muss man dann mit Riffing überzeugen und dieses können sie. Die Melodie macht einfach nur gute Laune. Dazu die Doublebass. Stimmung.

Massacre ist echt ein geiles Old School Death Metal Album geglückt. Ohne Überraschungen oder sonstigen Schnickschnack, einfach straight forward. Neunziger Spirit aus den Sümpfen Floridas