Wolfwerk: wollen Musikbranche revolutionieren

Angesichts dramatisch sinkender CD-Verkäufe hat sich die Wernauer Rockband Wolfwerk zu einem wahrlich drastischen Schritt entschlossen. Als eine der wohl ersten Bands weltweit veröffentlicht der Deutschrock-Fünfer seine Alben nur noch digital auf Streaming-Plattformen und USB-Stick. Parallel erscheint dazu ihre neue Single Wenn Der Wind Weht.

Die fünf Musiker haben sich ganz bewusst gegen die Herstellung einer CD entschieden, da sie dies heutzutage für wenig sinnvoll halten. Doch nur ein digitaler Download war ihnen nicht genug, etwas Haptisches für die Fans musste her. Die Lösung? Ein Album in Form eines USB-Sticks, in einer hübschen Box verpackt. Wolfwerk haben das Merchandising mit ihrem Album verbunden – praktisch und dekorativ!

Parallel zu ihrem außergewöhnlichen Album veröffentlichen sie ihre aktuelle Single Wenn Der Wind Weht. Ein Anti-Kriegs-Song der zum Nachdenken anregen soll. So sagen sie selbst:

„Der Song soll beschreiben und daran erinnern, dass durch Kriege viel Leid über Familien, Kinder und die Soldaten gebracht wird, auch heute noch.“

Der gefühl- und liebevolle Text in Kombination mit dem starken Wolfwerk-Sound, beschreibt die Geschichte eines alleinerziehenden Vaters, der in seiner Hilflosigkeit nur das Beste für sein Kind will und es beschützen möchte, wenn es auch nur in Form eines kleinen, selbst gesungenen Schlafliedes ist.

Doch wer sind sie, die fünf Wernauer Wölfe? – Nachdem Jens Röschl (Gitarre) und Michael Dräger (Bass) im Jahr 2020 die Band gründeten, entstand kurz darauf das heutige Line-Up mit Giovanni Pichierri (Gitarre), Stephan Rudolph (Schlagzeug) und Frontman Wolfgang Wolf Kollmer. Die Jungs von Wolfwerk waren schon viele Jahre auf Konzerten und Festivals in Deutschland unterwegs und ihre reichliche Bühnenerfahrung reicht zurück bis in die rockigen 80er Jahre: Beim LIVE AID / Rock für Afrika, Rock-Festivals, Hallentouren mit namhaften deutschen Rockgrößen oder auch, à la Jonny Cash in Folsom Prison USA. In einer deutschen Justizvollzugsanstalt konnten alle Bandmitglieder ihre musikalischen Qualitäten bei unzähligen Auftritten beweisen. Jede Liveshow der „Wölfe“ ist ein Fressen für die Sinne und ein Feuerwerk für Augen und Ohren. Die fünfköpfige Deutschrock-Band bietet ein Rundumpaket für einen perfekten musikalischen Abend. Kein Wunder, sind doch alle Bandmitglieder mit reichhaltiger Studio-Erfahrung ausgestattet, die sich in ihren CD-Produktionen und Radio-Airplays widerspiegelt.

Das alles ist nun als Wolfwerk vereint. Den Musikstil von Wolfwerk bezeichnen sie selbst als „Wolfrock“, da sie musikalisch und mit deutschen Texten ausgestattet, weder in ein bestehendes Musik-Genre noch in irgendeine Schublade passen. Wolfwerk erzählen Geschichten mit ernstem Hintergrund aus dem täglichen Leben und verpacken diese, gepaart mit jeder Menge Spaß, Spiellaune sowie witziger Ironie, in musikalische Form.

So findet sich garantiert jeder Zuhörer in der einen oder anderen Liedpassage wieder.

Ob sanfte Balladen, grooviger Rock oder auch treibende Hymnen wie Wolfwerk – alle Songs entstanden aus den Einflüssen der Rockmusik von den 70er Jahren bis heute.

Dabei bilden ein perfektes Timing an den Drums, ein treibender Bass sowie ein Gitarrenduo aus der alten Schule das musikalische Rückgrat der Wölfe, während Leadsänger Wolf seine gefühlvollen Textpassagen präsentiert. Wie auch bei ihrer Single Wenn Der Wind Weht.

Wolfwerk eben.