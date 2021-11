Hammership: Heavy Metal-Kreuzfahrt feiert Premiere

Mit Hammership erweitert Sixthman, der internationale Marktführer in Sachen Festivals auf hoher See, sein Portfolio um eine hammerharte Heavy Metal-Kreuzfahrt, die vom 14. – 18. August 2022 über das Mittelmeer führen wird. Mit dieser Weltpremiere baut der Veranstalter, der in den USA unter anderem enorm erfolgreiche Formate mit Größen wie Kiss und Bon Jovi umsetzt, zudem seine Präsenz in europäischen Gewässern aus.

Auf der fünftägigen Reise, die in Athen startet und über Mykonos und Kusadi (Türkei) wieder in die griechische Metropole zurückführt, werden sich etliche der größten Namen der Metal-Welt die Ehre geben. Angeführt wird das Line-Up von den schwedischen Metal-Giganten Sabaton, die genau wie Accept, Kreator, Powerwolf, Hämatom und alle anderen Bands die Fans an Bord der Norwegian Jade mit mehreren Auftritten begeistern werden. Doch nicht nur für musikalische Vollverpflegung ist gesorgt: Als weitere Besonderheit dieser Reise dürfen sich alle Passagiere auf eine luxuriöse Rundum-Versorgung inklusive eines Premium-Getränke-Pakets freuen.

Unterstützt wird Sixthman bei diesem Vorhaben von der ICS Festival Service GmbH, die unter anderem das legendäre Wacken Open Air produziert und sich für die technische Umsetzung dieser Kreuzfahrt verantwortlich zeichnet.

„Wir freuen uns sehr, der internationalen Metal-Gemeinde mit dem Hammership einen Urlaub auf See anzubieten, der die Fans wirklich umhauen wird“, so Anthony Diaz, CEO von Sixthman. „Mit der Mischung aus der ICS Festival Service GmbH, welche führend im Bereich Heavy Metal Live-Events und Festivals ist, dem erstklassigen Line-Up und der perfekt für Musikfestivals auf See geeigneten Norwegian Jade von der Norwegian Cruise Line, bin ich mir sicher, dass dies ein Metal-Urlaub sein wird, den man in den kommenden Jahren nicht verpassen sollte.“

„Wir freuen uns außerordentlich, Sixthman bei diesem Projekt unterstützen zu dürfen und so auf neuen Märkten und Schiffen tätig zu sein“, ergänzt Tom Küppers von der ICS Festival Service GmbH

Kabinen auf dem Hammership sind ab sofort unter folgender Adresse zu buchen: http://www.hammership.com, wer die Reise auf einen Schlag bezahlt, der bekommt noch 5 Prozent Rabatt obendrauf. Die ersten 250 Passagiere bekommen als besonderes Dankeschön ein nur in dieser Form erhältliches Frühbucher-Paket bestehend aus Patch und der Chance eine von insgesamt zehn von allen teilnehmenden Künstlern signierte Hammership-Gitarren zu gewinnen!

Das Line-Up sieht wie folgt aus:

Sabaton

Powerwolf

Kreator

Accept

Jinjer

The Darkness

Hämatom

Frog Leap

All Hail The Yeti

Lucifer

Weitere Namen werden noch bekannt gegeben.

Das Routing:

Sonntag, 14. August 2022 – Abfahrt Athen

Montag, 15. August 2022 – Kusadasi, Türkei

Dienstag, 16. August 2022 – Tag auf See

Mittwoch, 17. August 2022 – Mykonos, Griechenland

Donnerstag, 18. August 2022 – Ankunft Athen

Mehr Informationen auf www.hammership.com