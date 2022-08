Harpyie: kündigen erste eigene Headliner Tour für das Frühjahr 2023 an

Im Frühjahr 2023 starten Harpyie ihre erste eigene Headliner Tour – als Special Guest werden Soulbound bei allen Shows mit dabei sein.

Tickets können ab sofort hier vorbestellt werden.

Im Januar 2022 brachten die westfälischen Folkmetaller Harpyie ihr achtes Album Blutbann heraus und platzierten dieses direkt auf Platz 34 der offiziellen deutschen Charts. Aber statt dies mit einer großartigen Tour zu feiern, mussten Harpyie pandemiebedingt ein Jahr warten, bis jetzt im März 2023 die erste eigene Headliner Tour ansteht. Mit dabei haben sie die aktuellen Aufsteiger der Gothic Szene Soulbound.

Wenn ihr euren Blutdurst nicht länger zurückhalten könnt und endlich Nachtfalter werden wollt, holt euch jetzt Tickets für die große Blutbann Tour 2023.

Harpyie Blutbann Tour 2023

Support: Soulbound

Do 09.03.2023 Nachtleben / Frankfurt am Main

Fr 10.03.2023 Riders Cafe / Lübeck

Sa 11.03.2023 Live Club Barmen / Wuppertal

So 12.03.2023 Logo / Hamburg

Do 23.03.2023 Lido / Berlin

Fr 24.03.2023 Chemiefabrik / Dresden

Sa 25.03.2023 Hellraiser / Leipzig

So 26.03.2023 Matrix / Bochum

Do 30.03.2023 Cult / Nürnberg

Fr 31.03.2023 Backstage / München

Sa 01.04.2023 X / Herford

Info Harpyie:

Harpyie – eine Folkmetalband, so archaisch und wortgewandt wie ihr griechischer Name prophezeit, der übersetzt „die Reisser“ bedeutet. Mit Wurzeln im ostwestfälischen Bad Oeynhausen verstehen sich die Metalcorefolker als Kulturhybrid mit Zeitgeist, in deren Brust zwei Herzen, moderner Metal und Folk im gleichen Takt schlagen. Harpyie sind mittlerweile viel mehr als nur noch ein Geheimtipp. So können sie sich mit acht Alben in ihrer elfjährigen Bandgeschichte schmücken, und sind neben Auftritten auf den angesagtesten Metalfestivals, wie dem Wacken Open Air und dem Summerbreeze, auch aus den offiziellen deutschen Albumcharts nicht mehr wegzudenken. Ihr letztes Album Blutbann schaffte es auf den sagenhaften Platz 34 der Charts.

Info Soulbound:

Die Bielefelder Soulbound stehen für urbanen, endzeitlichen Gothic Metal. Dabei verzichten sie nicht auf ihre Wurzeln aus dem Alternative Metal und bewahren sich trotz aller Härte ihr Markenzeichen: eingängige, melodiöse und sozialkritische Kehrverse. Soulbound sind pure Energie und die wohl mit ambitioniertesten Newcomer der aktuellen Gothic-Szene.