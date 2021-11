Harpyie: ziehen mit neuer CD 2022 die Fans in ihren (Blut) Bann

In den letzten Monaten, nein, Jahren hat die Band so intensiv vorbereitet und gearbeitet, um euch ihr neues Album Blutbann zu präsentieren. Am 28.01.2022 erscheint das Album Blutbann im Handel. Für alle die Lust auf düstere und morbide Geschichten haben wird es das Erlebnis sein und das härteste Harpyie Album aller Zeiten. Vorbestellen kann man sie schon ab der nächsten Woche!

Kaum ein halbes Jahr ist es her, dass die Folk-Metaller von Harpyie mit ihrem Coveralbum Minnewar die Fans in die geheimnisvolle Megalopolis Knight City entführt haben und nun steht gleich der nächste Longplayer ins Haus. Doch während der Vorgänger noch futuristisch und farbenfroh daherkam, werden zum Winter hin die neonfarbenen Leuchtstoffröhren in Ostwestfalen ausgeknipst und dafür schummrige Gaslaternen entzündet. Mit ihrem neuen Werk Blutbann wenden sich Harpyie wieder den düsteren Themen zu. Auf insgesamt 12 Tracks erwarten den Hörer schaurig schöne Geschichten über Vampire, Mörder und Geister. Es geht um Liebe, Tod und Angst, aber auch um Zusammenhalt und das Überwinden der eigenen Dämonen. Stets untermalt von dem wuchtigen und epochalen Folk Metal-Sound, den man von der Band in den letzten Jahren gewöhnt war, nur das er dieses Mal passend zur Thematik noch etwas böser und aggressiver aus den Boxen dröhnt. Harpyie setzen mit ihrem siebten Studioalbum den eingeschlagenen Weg konsequent fort, blicken dabei aber auch etwas auf vergangene Zeiten zurück. So lässt die Band auf Blutbann den Geist des 2015er Werkes Freakshow wieder ein wenig aufleben, ohne dabei allerdings die Entwicklungen der letzten Jahre zu vergessen.

Blutig, düster, aggressiv! So klingen Harpyie anno 2022.

Harpyie online:

http://www.harpyien.de/

www.youtube.com/HarpyieTube

https://open.spotify.com/artist/6Z48DAdZXTdQ65IiDAyKRC?si=FADRv7mBRaeUxz1fTRb0rA

www.twitch.tv/harpyie_official

http://www.harpyien.de/