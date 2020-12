Herdbanger: Specki T.D. von In Extremo startet eine Koch-Show

Am nächsten Montag startet eine ganz besondere, sehr coole neue Show. Niemand geringeres als Specki T.D. von In Extremo frönt seiner zweiten Leidenschaft, dem Kochen, und hat in jeder Folge illustre Musikgäste.

Das Vorhaben:

Diese Musik-Koch-Show bietet eine einzigartige Bühne für nationale und internationale Künstler und Bands, denn gutes Essen geht wie die Liebe durch den Magen! Diese lockere und ungezwungene Atmosphäre bietet den Musikern und Künstlern eine gute Plattform neue Musik vorzustellen und über die Liebe zur Musik zu sprechen. Der beste Ort einer Home-Party ist ja immer in der Küche! “Gleichgesinnte” Musiker kochen ein Wunschgericht. “Der Gast ist König” – deshalb bestimmt der Gast auch, was gekocht wird. Natürlich in Absprache mit dem Host.

Weitere Zutaten der Show sind ein außergewöhnliches Setting, das Laune macht. Nein, es wird kein Kochstudio geben! Es wird keine Show mit artifizieller Beleuchtung und klatschendem Publikum vom Band. Es wird echt sein! So echt und so kontrastreich, dass Langeweile keinen Platz hat.

Die Show wird ab dem 14.12. jeden Montagabend ab 20.00 Uhr live bei Twitch auf dem offiziellen Kanal von Amazon Music und in der Amazon Music App für ca 2 Stunden gestreamt: https://www.twitch.tv/amazonmusicde

auf dem offiziellen Kanal von und in der für ca 2 Stunden gestreamt: https://www.twitch.tv/amazonmusicde Zur Premiere am 14.12. sind die ersten Gäste von Specki T.D. zwei angesagte Drummer: Ansgar Freyberg von The Boss Hoss und Chris Bass von Heaven Shall Burn.

In den Wochen darauf sind als Gäste bestätigt:

21.12.: Stumpen und Buzz Dee ( Knorkator ) mit Evil Jared ( Bloodhoundgang )

und ( ) mit ( ) 28.12.: Doro Pesch

Der Host:

Man kennt ja schon einige Kochlöffel-Rocker aus der Fernseh- Küche. Wir aber wollen einen “echten” Rocker am Herd! Den unvergleichlichen und genialen Specki T.D. – Drummer einer der erfolgreichsten Rockbands Deutschlands: In Extremo und zudem leidenschaftlicher Koch.

Mit echten Entertainer-Qualitäten wird er durch die Sendung Herdbanger führen und wie in seinem eigentlichen Job als Drummer den Überblick und die Sticks fest in der Hand halten.

Specki T.D. kann mit einem guten Schuss Humor flexibel auf Situationen reagieren, er hat Rock’n‘Roll in jeder Pore und seine Karriere macht ihn zum idealen Host für die Sendung. Er kennt das Leben auf Tour, die Situation das neue Album zu verkaufen – das letzte Album ging wieder auf Platz 1 der Deutschen Charts – er kennt das Leben mit Musik und das seit seiner Kindheit.

Specki ist nicht nur beruflich sondern auch freundschaftlich sehr gut vernetzt in der Musikwelt und kann glaubwürdig über das Leben als Musiker sprechen. Das Kochen ist neben der Musik seine große Leidenschaft.

Location:

Wo könnten sich waschechte Musiker zu einer kulinarisch-musikalischen Kochsession verabreden, wenn nicht dort wo Rock‘n‘Roll auch wirklich passiert?

Strict Merchandise ist einer der größten Hersteller für Shirts und all dem Stuff, den Bands on the Road benötigen. In der riesigen Produktionshalle ist ein wuchtiger, offener Küchenblock mit voller Ausstattung, um direkt loslegen zu können. Die Location wirkt industriell und aus jeder Mauerfuge strömt der Wind des Musikbusiness! Der Blick hinter die Kulissen ist magisch.

Ein eigener Backstagebereich, sogar eine Showtreppe sind vorhanden. Vor allem jedoch viel Platz und eine unverkennbare und wie Arsch auf Eimer passende Atmosphäre.

