High On Fire haben heute ihre Co-Headlining Tour mit den norwegischen Enslaved angekündigt! Tickets werden ab morgen erhältlich sein. In unseren Breitengraden wird die Tour am 02.10. in Leipzig halt machen!

Um es kurz und knackig mit Matt Pikes Worten zu sagen: „Cometh the conquerors, to break all beliefs!“

Die Termine sind wie folgt:

30/09 U Bazyla Poznan PL

01/10 Proxima Warsaw PL

02/10 UT Connewitz Leipzig DE

03/10 Kulturfabrik Esch LU

04/10 Mezz Jupiler Zaal Breda NL

08/10 Academy 2 Manchester UK

09/10 Tivoli Dublin EIRE

10/10 Limelight 2 Belfast UK

12/10 The Mill Birmingham UK

14/10 SWX Bristol UK

15/10 The Dome London UK

16/10 La Machine Du Moulin Rouge Paris FR

Aus der Asche ihrer vorherigen Bands hervorgegangen, feiern High On Fire ihr zwanzigstes Jahr der Bandgeschichte.

Die Drei-Mann-Kombo bestehend aus Matt Pike (Gesang/Gitarre), Des Kenzel (Schlagzeug) und Jeff Matz (Bass) ist in Höchstform und live immer noch gnadenlos, was sie bereits bei ihrem Headliner Auftritt beim Desertfest im Mai bewiesen haben.

Durch sechs Studioalben, einigen Live-Releases und EPs haben High On Fire ihren unvergleichbaren Sound etabliert und ihren Status in der Szene gefestigt.

Alles begann im Jahr 2000 mit The Art Of Self Defense, woraufhin die Band 2001 zu Relapse Records stieß und drei Alben veröffentlicht, die zu den dynamisch einflussreichsten Alben des 21 Jahrhunderts gehören: Surrounded by Thieves (2002), Blessed Black Wings (2005) und Death Is This Communion (2007).

Ein Jahr nachdem die Band bei eOne Musik unterschrieben hat, veröffentlichten sie 2010 Snakes For The Divine, ein Album welches sie noch im selben Jahr in den Supportslot für Metallica katapultierte. Zusammen mit dem bekannten Produzent / Engineer Kurt Ballou verschaffte 2012 De Vermis Mysteriis der Band weitere Annerkennung bevor sie 2015 mit Luminiferous klarmachten was „Heavy“ bedeutet.

