Enslaved: kündigen Co-Headlinetour mit High On Fire an + für Progressive Music Award nominiert

Die norwegischen Black Metal-Avantgardisten Enslaved freuen sich, heute eine EU/UK-Co-Headlinetour mit den kalifornischen Sludge-Riffmeistern High On Fire, angeführt von Matt Pike (Sleep), ankündigen zu dürfen. Die Tour beginnt Ende September, ehe sie Mitte Oktober ein Ende finden wird und umfasst 14 Shows in sieben Ländern.

Enslaved-Frontmann/-Bassist Grutle kommentiert: „Hallo liebe Freunde und Feinde! Wir freuen uns, weitere Konzerttermine für euch bekanntgeben zu können – dabei werden wir uns die Bühne mit den legendären High On Fire teilen! Ich kann euch schon jetzt garantieren, dass diese Tour in die Geschichtsbücher eingehen wird. Also bereitet euch am besten schon jetzt auf diesen exzessiven Heavy Music-Wahnsinn vor!“

„Die Eroberer kommen, um all eure Glaubensvorstellungen in Schutt und Asche zu legen!“, schließt High On Fire-Fronter Matt Pike ab.

Zwei UK-Konzerte (Milton Keynes am 6. sowie Leeds am 7. Oktober) werden Enslaved dabei als alleinige Headliner bestreiten. Tickets hierfür gibt es ab morgen, Donnerstag, den 21. Juni, um 09.00 Uhr.

Enslaved + High On Fire

30.09. PL Posen – u Bazyla

01.10. PL Warschau – Proxima

02.10. D Leipzig – UT Connewitz

03.10. LUX Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik

04.10. NL Breda – Mezz Jupiler Zaal

06.10. UK Milton Keynes – The Craufurd Arms*

07.10. UK Leeds – Brudenell Social Club*

08.10. UK Manchester – Academy 2

09.10. IRL Dublin – Tivoli Varietry Theatre

10.10. UK Belfast – Limelight 2

12.10. UK Birmingham – The Mill

14.10. UK Bristol – SWX

15.10. UK London – The Dome

16.10. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

*nur Enslaved

Weitere Enslaved-Termine:

22.06. DK Kopenhagen – Copenhell

23.06. F Clisson – Hellfest

02.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. P Vagos – Vagos Metal Fest

17.08. I Abruzzo – Frantic Fest

19.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas

25.08. N Bergen – Beyond the Gates

30.08. AUS Sydney – Factory Theatre

31.08. AUS Brisbane – The Zoo

01.09. AUS Melbourne – Max Watts

03.09. J Tokio – Duo Music Exchange

04.09. J Osaka – Conpass

05.09. J Nagoya – Club Upset

26./27.10. F Rennes – Garmonbozia

Army Of The North Star Tour 2018

w/ Gaahls Wyrd, Vreid

02.11. DK Aalborg – Metal Festival*

03.11. N Oslo – Parkteatret

15.11. N Hamar – Gregers

16.11. S Göteborg – Musikens Hus

17.11. S Stockholm – Klubben

23.11. N Kristiansand – Kick

24.11. N Stavanger – Folken

30.11. N Bergen – USF

01.12. N Trondheim – Byscenen

*nur Enslaved

Zudem können Enslaved mitteilen, dass das Prog Magazine UK die Band in der Kategorie „International Band/Artist of the Year“ für einen Award nominiert hat!

Votet hier für Enslaved!

Das Prog Magazine UK ist das weltweit führende Progressive Rock-Magazin und erscheint alle fünf Wochen. Die erste Ausgabe kam Anfang 2009 in die Läden. Seitdem präsentiert man ältere, aktuelle und kommende Progbands, um deren Message in aller Welt zu verbreiten. Die erwähnten jährlichen Progressive Music Awards verleiht die Zeitschrift seit 2012.

