„Viel abwechslungsreicher und spannender kann man Hardcore kaum mehr zelebrieren. Ein Meisterwerk!“

LEGACY (D) „Von Altersmilde keine Spur: Madball hauen zum 30-jährigen Bandjubiläum mit For The Cause ein von großartigem Abwechslungsreichtum gesegnetes Album raus. Von melodiösen Singalongs bis zu hartem Metal-Mosh wird hier alles geboten, was das Crossover-Herz erfreut. Von dieser Dynamik, Agilität und Kreativität dürfen sich jüngere Bands gerne mal ein Stück abgucken!“

METAL HAMMER (D) „Mehr Groove geht nicht!“

ROCK HARD (D)

Die NYHC-Könige Madball veröffentlichten letzten Freitag ihr brandneues Album, das auf den Namen For The Cause hört, über Nuclear Blast! Heute enthüllt die Band einen weiteren Clip, in dem sie gestehen, ob sie mit ihrer neuen Scheibe For The Cause irgendetwas beweisen wollen.

For The Cause kann hier in diversen Formaten bestellt werden.

For The Cause – Tracklist:

01. Smile Now Pay Later

02. Rev Up (feat. Sick Jacken)

03. Freight Train

04. Tempest

05. Old Fashioned

06. Evil Ways (feat. Ice-T)

07. Lone Wolf

08. Damaged Goods

09. The Fog (feat. Tim Timebomb & Steve Whale)

10. Es Tu Vida

11. For You

12. For The Cause

Bonustrack (nur CD & LP):

13. Confessions

Das Album wurde vom renommierten Produzenten Tue Madsen in dessen Antfarm Studios in Dänemark gemischt und gemastert. Als Co-Produzent fungierte Tim Armstrong (Rancid), der auch auf der Platte zu hören ist.

Mehr zu For The Cause:

Rev Up OFFIZIELLES VIDEO: https://youtu.be/Yde2rNr6BZI

Old Fashioned OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://youtu.be/fUQxgJTdkMM

The Fog feat. Tim Armstrong (Rancid) OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/9dK6N2xkuiM

Freddy Cricien spricht über gute Musik in harten Zeiten: https://youtu.be/3ayIAc5FHyk

Madball haben kürzlich die Split-7″-Vinyl-Single Family Biz mit Wisdom in Chains veröffentlicht, auf der eine frühe Version des Titeltracks des kommenden Albums enthalten ist. Bestellt diese hier!

Madball live:

20.06. NL Rotterdam – Baroeg

21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

23.06. F Clisson – Hellfest

30.06. E Madrid – Download Festival

07.07. DK Roskilde – Roskilde Festival

08.07. S Gothenburg – Pustervik

10.07. CZ Brno – Melodka

11.07. RO Cluj-Napoca – Form Space (w/ CROWBAR)

12.07. H Dunaújváros – Rockmaraton

13.07. SRB Novi Sad – Exit Festival

14.07. HR Pula – Uljanik

15.07. I Cordenons – Rock Town

03.08. D Rostock – M.A.U. Club

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

05.08. D Weinheim – Café Central

06.08. D Lindau – Club Vaudeville (w/ COMEBACK KID a.o.)

07.08. CH Siebnen – District 28

08.08. I Bologna – Freakout Club

09.08. I Segrate (MI) – Circolo Magnolia

24.08. NL Deventer – Burgerweeshuis

25.08. D Sulingen – Reload Festival

26.08. D Nuremberg – Z-Bau

27.08. A Vienna – Arena

28.08. SK Kosice – Collosseum

29.08. PL Warsaw – Proxima

30.08. D Niedergörsdorf – Spirit Festival

31.08. D Obererbach – Pell-Mell Festival

01.09. D Primstal – Primsrock

Weitere Infos:

www.madballhc.com

www.facebook.de/madballnyc

www.nuclearblast.de/madball

