Hills Like White Lions: veröffentlichen Livesession „Live At Graveyard Studio“

Die österreichischen Progressive/Post Metaller von Hills Like White Lions präsentieren die Livesession Live At Graveyard Studio via YouTube.

Dazu sagte die Band: „Wir, Hills Like White Lions veröffentlichen am 30.04.2021 um 12:00 Uhr mittags unsere Livesession Live At Graveyard Studio. Die Aufnahmen zeigen unsere Liveperformance der zwei Songs Cave und Shaman, aufgenommen im Graveyard Studio in Amstetten, Niederösterreich. Das Ganze läuft im Rahmen des einjährigen Jubiläums unseres Debütalbums Hills Like White Lions.“

Das Releasedatum für Spotify und alle anderen Dienste ist der 21. Mai 2021.

