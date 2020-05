Hütte Rockt Festival 14: Termin für 2021 und erste Bands bekanntgegeben

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass das Hütte Rockt Festival 2021 einen Termin und die erste Band bekanntgegeben haben. Hier das Feedback der Veranstalter:

„Der erste Schock ist überwunden, ändern kann man an dieser Situation eh nichts mehr! Den Kopf in den Sand stecken und schmollen ist ebenfalls keine Option! Daher möchten wir nicht nur über den neuen Termin informieren, sondern können bereits stolz die ersten bestätigten Acts für den 12. – 14.08.2021 bekannt geben.

„Das Hütte Rockt Festival 14 wollten wir unter keinen Umständen ausfallen lassen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, das Festival auf das nächste Jahr zu verlegen. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir einen Großteil des 2020 geplanten Line-Ups im folgenden Jahr beibehalten können. Die Fans sowie die Crew dürfen sich daher ein weiteres Jahr auf das Hütte Rockt Festival 14 vorfreuen.“ meint Marius Kleinheider (1. Vorsitzender des Hütte Rockt e.V) optimistisch.

„You are so Rock´n´Roll“ – Direkt aus dem Nicht-EU-Land England importiert wurden die Briten The Subways, deren Melodien zum Mitsingen einladen und deren treibende Kraft der Rhythmusgruppe zum Moshen animiert. Zu ihrem Hit Rock & Roll Queen wird bestimmt auch auf dem Hütte Rockt Festival das ein oder andere Pärchen zusammen finden.

Abseits der Norm krempeln Grossstadtgeflüster bereits seit 2003 die Musikwelt auf links. In der Berliner F***t-Euch-Allee machen sie es sich mit neuen Freunden auf ihrer Couch bequem. Gute Laune ist vorprogrammiert, wenn die 3 ChaotInnen die Bühne betreten. Elektronische Klänge treffen auf Pop und Punk, eine sehr explosive Mischung – Konfetti & Yeah – das Jahr kann losgehen!

Sondaschule, die Ska-Punks aus dem Pott, sind mittlerweile ein echtes Genre-Aushängeschild. Ausverkaufte Headliner-Shows und drei Top-Ten Alben in Folge sprechen für sich. Im 18. Band-Jahr befinden sich Sondaschule in der heißesten Phase ihrer Bandgeschichte. Ihre selbstironischen Texte sind komplett auf Deutsch geschrieben und spiegeln ihren Alltag wider. Ganz nebenbei setzen die Jungs ein wichtiges Statement für Weltoffenheit und gelebten Multikulturalismus. Zudem erscheint in diesem Jahr ein neues Album, welches mit Sicherheit im August 2021 über den Harderberg schallen wird.

Die (fast) Erfinder des Rockabilly, Boppin’B, touren seit 35 Jahren durch die Welt, haben in der Zeit über 5000 Konzerte gemeistert, und sich mit ihrer Musik mit Elementen aus Ska, Swing, Punk und Pop in die Herzen der Fans gespielt.

Milliarden. Das sind viele. Indie-Pop trifft Retro-Deutschpunk! Zwischen verzerrten Gitarren und übersteuerten Synthesizern stehen Ben und Johannes und erinnern ein wenig an Ton Steine Scherben, mit denen die Beiden sogar schon getourt sind.

Es gibt so manches Festival, das einen Auftritt der örtlichen blasmusizierenden Musikkapelle zum Eröffnungsritual auserkoren hat. Beim Hütte Rockt Festival jedoch hat man diesen Part, so scheint es, an jemand anderen vergeben. So dürfen die urwitzigen und festivalerfahrenen Monsters Of Liedermaching auch dieses Jahr nicht im Line-Up fehlen.

Ebenfalls keine Unbekannten sind die Heavy-Pop-Punk Newcomer von City Kids Feel The Beat. Mit ihren Songs vom Debüt-Album Cheeky Heart haben sich die fünf Ulmer bereits im letzten Jahr so sehr in die Herzen der Hütte Rockt Fans gespielt, dass die Band einfach kurzer Hand noch einmal gebucht wurde – diesmal aber gleich für die Hauptbühne!

Der Warm-Up-Tag am Donnerstag wird auch im Jahr 2021 kostenlos sein. Neben einem vollwertigen Live-Musikprogramm auf der Zeltbühne wird das Festival dabei am Nachmittag mit Hütte Rockt Kids In Concert eröffnet. Das familiengerechte Gratis-Konzert als Auftakt der Veranstaltung ist für den Hütte Rockt e.V. ein wichtiges Anliegen und wird nach dem großen Erfolg im Jahre 2019 sogar noch erweitert. Gleich zwei kindgerechte Bands werden bei freiem Eintritt für Stimmung sorgen.

Eine der beiden Bands wird Heavysaurus sein – die weltweit erste Dino Hard Rock und Heavy Metal Band. Mit Ihrer spektakulären Bühnenshow in Dinosaurierkostümen bringen Mr. Heavysaurus, Milli Pilli, Riffi Raffi, Komppi Momppi und Muffi Puffi die Jüngsten (und selbst so manchen ausgewachsenen Metalhead) zum Tanzen, Singen und Headbangen. Mit über einer Viertelmillion verkaufter Alben haben die rockenden Saurier bereits mehrere Platinauszeichnungen erhalten und nicht nur in vielen Kinderzimmern, sondern sogar auf dem großen Wacken Open Air schon für Begeisterung gesorgt.

Randale, die zweite Hütte Rockt Kids in Concert Band, macht Rockmusik für Kinder, geradlinig gespielt und mit pfiffigen Texten, bei denen Erwachsene nicht schreiend weglaufen müssen. Bei Randale sitzen alle in einem Boot: Eltern, Kinder, Musiker. Alle haben Spaß, viel Spaß, sensationell viel Spaß.

„Ein herzliches Danke möchten wir gerne loswerden an die Hütte Rockt Fans, die die Verlegung sehr verständnisvoll aufgenommen haben. Wir möchten noch einmal dazu ermuntern, das Ticket aufzubewahren und im nächsten Jahr zu nutzen. Bis dahin wünschen wir allen, gesund zu bleiben und die festival- und konzertlose Zeit gut zu überstehen! Wer nicht so lange warten möchte kann sich das Hütte Rockt Festival-Flair durch den Kauf eines Hütte Rockt Supporter Shirts nach Hause holen und damit gleichzeitig den Verein unterstützen.“ (Christian Peters, 2. Vorsitzender des Hütte Rockt e.V.).

Ab sofort sind V.I.P. Tickets für 125 € pro Tag unter vip@huette-rockt.de bestellbar. Darin enthalten ist der Zugang zur V.I.P. Area sowie „all you can eat and drink“ von 14:00 Uhr – 00:30 Uhr.

Kombitickets der günstigen Preisstufe 1 sind ab sofort ab 45 € an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter www.eventim.de erhältlich. Die Vorverkaufsstellen vor Ort sind Schreibwaren Fröse, Oeseder Straße 78 sowie Kleinheider Hörsysteme, Hindenburgstraße 24, beide in 49124 Georgsmarienhütte.

Ticktes, die bereits für das Hütte Rockt Festival 2020 erstanden wurden, behalten ihre Gültigkeit.“



Bisher bestätigte Acts 2021:

The Subways, Grossstadtgeflüster, Sondaschule, Boppin’B, Monsters of Liedermaching, Milliarden, City Kids Feel The Beat, Randale & Heavysaurus (Hütte Rockt Kids in concert) u.v.m.