Hütte Rockt Festival 14: vom 12. – 14.08.2021 in Georgsmarienhütte (bei Osnabrück)

Ja – Nein – Doch!

Georgsmarienhütte 09.07.2021 – Das Hütte Rockt Festival 14 kann und wird nun definitiv am 12. August 2021 starten und 3 Tage lang durchrocken! Und da niemand in die Glaskugel schauen kann, werden keine Prognosen gewagt, mit wie vielen Besuchern und mit welchen Auflagen das Festival durchgeführt werden kann. Nur eins ist klar: Man ist auf jede Situation sehr gut vorbereitet. Sogar ein Modellprojekt wurde durchgeführt, um praktische Erfahrungen zu sammeln.

Es gibt es Neuigkeiten im Line-Up zu verkünden, folgende Bereicherungen kann das Hütte Rockt Festival für dieses Jahr verkünden: Subway To Sally, Montreal, Deine Cousine, Kopfecho & Raum27

„Macht hoch die Tür, das Tor macht weit“ für die Mittelalter-Rock-Band Subway To Sally die anstelle von The Subways die Headlinerposition übernommen hat. Keine andere Band war prägender für die Mittelalterbewegung. 25 Jahre auf dem Buckel und als „Wackenweltmeister“ betitelt, lassen Subway To Sally mit Dudelsack, Drehleier, Laute, Schalmei, Geige und Flöte die Röcke fliegen.

Wild, charmant, energetisch – das ist Deine Cousine nicht nur, wenn sie mit Udo Lindenberg einen Song performt, sondern auch wenn sie die großen Hütte Rockt Bretter rockt. „Attacke!“

„Hast du keinen Nietengürtel bist du nix in deinem Viertel“ – Dieser Spruch ist so alt wie die Band selbst. Max Power – und damit meinen wir nicht Homer Simpson – kommt mit seiner Hamburger Punkbband Montreal bereits zum dritten Mal das Hütte Rockt Festival besuchen.

„Wir haben die Hoffnung nie aufgegeben und einfach weiter gemacht, auch wenn sich im Mai noch niemand ein Musik-Festival im August diesen Jahres vorstellen konnte. Selbstverständlich steht die Sicherheit unserer Besuchenden und Mitwirkenden an erster Stelle, daher wurde ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet.“ Marius Kleinheider (1. Vorsitzender des Hütte Rockt e.V.)

Das Hütte Rockt Festival 14 ist nach aktuellem Genehmigungsstand mit 1000 verkauften Tickets ausverkauft! Ob weitere Tickets in den Vorverkauf gehen können oder es eine Tageskasse geben wird, ist beim Stand dieser Meldung (05.07.2021) noch offen. Aktuelle Infos zu den Tickets findet ihr auf der Hütte Rockt Homepage unter www.huette-rockt.de/de/home/tickets/.

Abseits der Norm krempeln Grossstadtgeflüster bereits seit 2003 die Musikwelt auf links. In der Berliner F***t-Euch-Allee machen sie es sich mit neuen Freunden auf ihrer Couch bequem. Gute Laune ist vorprogrammiert, wenn die 3 ChaotInnen die Bühne betreten. Elektronische Klänge treffen auf Pop und Punk, eine sehr explosive Mischung – Konfetti & Yeah – das Jahr kann losgehen!

Sondaschule, die Ska-Punks aus dem Pott, sind mittlerweile ein echtes Genre-Aushängeschild. Ausverkaufte Headlinershows und drei Top Ten Alben in Folge sprechen für sich. Im 18. Bandjahr befinden sich Sondaschule in der heißesten Phase ihrer Bandgeschichte. Ihre selbstironischen Texte sind komplett auf Deutsch geschrieben und spiegeln ihren Alltag wider. Ganz nebenbei setzen die Jungs ein wichtiges Statement für Weltoffenheit und gelebten Multikulturalismus. Zudem erscheint in diesem Jahr ein neues Album, welches mit Sicherheit im August 2021 über den Harderberg schallen wird.

Die (fast) Erfinder des Rockabilly, Boppin´B, touren seit 35 Jahren durch die Welt, haben in der Zeit über 5000 Konzerte gemeistert, und sich mit ihrer Musik mit Elementen aus Ska, Swing, Punk und Pop in die Herzen der Fans gespielt.

Milliarden. Das sind viele. Indie-Pop trifft Retro-Deutschpunk! Zwischen verzerrten Gitarren und übersteuerten Synthesizern stehen Ben und Johannes und erinnern ein wenig an Ton Steine Scherben, mit denen die Beiden sogar schon getourt sind.

Es gibt so manches Festival, das einen Auftritt der örtlichen blasmusizierenden Musikkapelle zum Eröffnungsritual auserkoren hat. Beim Hütte Rockt Festival jedoch hat man diesen Part, so scheint es, an jemand anderen vergeben. So dürfen die urwitzigen und festivalerfahrenen Monsters Of Liedermaching auch dieses Jahr nicht im Line-Up fehlen.

Ebenfalls keine Unbekannten sind die Heavy-Pop-Punk Newcomer von City Kids Feel The Beat. Mit ihren Songs vom Debütalbum Cheeky Heart haben sich die fünf Ulmer bereits im letzten Jahr so sehr in die Herzen der Hütte Rockt Fans gespielt, dass die Band einfach kurzer Hand noch einmal gebucht wurde – diesmal aber gleich für die Hauptbühne!

Der Warm-Up-Tag am Donnerstag wird auch im Jahr 2021 kostenlos sein. In diesem Jahr müssen allerdings im Vorfeld aufgrund der beschränkten Kapazität kostenlose Tickets bei Spiel & Freizeit Nagel (Alte Seilerei 10, 49124 Georgsmarienhütte) ab 15.07. erstanden werden. Neben einem vollwertigen Live-Musikprogramm auf der Zeltbühne wird das Festival dabei am Nachmittag mit Hütte Rockt Kids In Concert eröffnet. Das familiengerechte Gratiskonzert als Auftakt der Veranstaltung ist für den Hütte Rockt e.V. ein wichtiges Anliegen und wird nach dem großen Erfolg im Jahre 2019 sogar noch erweitert. Gleich zwei kindgerechte Bands werden bei freiem Eintritt für Stimmung sorgen.

Eine der beiden Bands wird Heavsaurus sein – die weltweit erste Dino Hard Rock und Heavy Metal Band. Mit Ihrer spektakulären Bühnenshow in Dinosaurierkostümen bringen Mr. Heavysaurus, Milli Pilli, Riffi Raffi, Komppi Momppi und Muffi Puffi die Jüngsten (und selbst so manchen ausgewachsenen Metalhead) zum Tanzen, Singen und Headbangen. Mit über einer Viertelmillion verkaufter Alben haben die rockenden Saurier bereits mehrere Platinauszeichnungen erhalten und nicht nur in vielen Kinderzimmern, sondern sogar auf dem großen Wacken Open Air schon für Begeisterung gesorgt.

Randale, die zweite Hütte Rockt Kids In Concert Band, macht Rockmusik für Kinder, geradlinig gespielt und mit pfiffigen Texten, bei denen Erwachsene nicht schreiend weglaufen müssen. Bei Randale sitzen alle in einem Boot: Eltern, Kinder, Musiker. Alle haben Spaß, viel Spaß, sensationell viel Spaß.

„Ein herzliches Danke möchten wir gerne loswerden an die Hütte Rockt Fans, die die Verlegung sehr verständnisvoll aufgenommen haben. Wir möchten noch einmal dazu ermuntern, das Ticket aufzubewahren und im nächsten Jahr zu nutzen. Bis dahin wünschen wir allen, gesund zu bleiben und die festival- und konzertlose Zeit gut zu überstehen! Wer nicht so lange warten möchte, kann sich das Hütte Rockt Festival-Flair durch den Kauf eines Hütte Rockt Supporter Shirts nach Hause holen und damit gleichzeitig den Verein unterstützen.“ (Christian Peters, 2. Vorsitzender des Hütte Rockt e.V.).

Ticktes, die bereits für das Hütte Rockt Festival 2020 erstanden wurden, behalten ihre Gültigkeit.

Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit zu Campen, die Campingticktes (10 €) sowie die Wohnwagentickets (15 €) sind nur im Vorfeld unter https://shop.huette-rockt.de erhältlich.



Bisher bestätigte Acts 2021:

Subway to Sally, Grossstadtgeflüster, Sondaschule, Montreal, Deine Cousine, Boppin’B, Monsters of Liedermaching, Milliarden, Antiheld, Raum27, Kopfecho, City Kids Feel The Beat, Randale & Heavysaurus (Hütte Rockt Kids In Concert) u.v.m.