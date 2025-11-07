I Promised The World: haben neue Single „Bliss In 7 Languages“ mit Video veröffentlicht

Die in Texas ansässige Fünf-Mann-Band I Promised The World hat bei Rise Records unterschrieben und eine neue, selbstbetitelte EP für den 16. Januar angekündigt.

Die erste Single, Bliss In 7 Languages, die mit einem Video erscheint, erinnert an die Post-Hardcore-Ära der frühen 2000er Jahre, vermischt aber Screamo und Midwest-Emo, gebrochen durch das digitale Chaos des Internetzeitalters – gleichermaßen Nostalgie und Angst vor der neuen Welt. Produziert von Jon Markson (Drug Church, Drain, Stay Inside) und Adam Cichocki, kanalisiert die Band – deren ältestes Mitglied gerade 21 Jahre alt ist – einen Sound, der sich sowohl wiederentdeckt als auch neu definiert anfühlt, geprägt von roher, ungefilterter Emotion.

Zur Vertragsunterzeichnung bei Rise Records sagt die Band:

„Es ist ein unwirkliches Gefühl, bei Rise unter Vertrag zu stehen, einem Label, das eine Geschichte mit vielen Bands hat, die uns auf unserem Weg inspiriert haben. Wir hoffen, dass diese Platte sowohl alte als auch neue Hörer anspricht, indem sie Nostalgie und eine verbesserte Version unseres Sounds bietet.“

Aus Tragödie geboren, begann die Band, nachdem der Sänger/Gitarrist Caleb Molina 2020 seinen Vater durch COVID verlor.

Obwohl sich die Band – komplettiert durch Sänger Hunter Wilson, Schlagzeuger Mason Zschau, Gitarrist Mason Nowlin und Bassist Aidan Vickers – erst ein paar Jahre später, im Jahr 2023, gründete, ist ihre Existenz untrennbar mit seinem Tod verbunden. I Promised The World war schon immer sowohl eine Erweiterung als auch ein Ausdruck von Molinas Trauer. Aber wie die neue, selbstbetitelte EP der Band zeigt, existiert sie nun auch trotz alledem, als Feier des Lebens von Molinas Vater. In den zwei kurzen Jahren des Bestehens der Band haben sie Tourneen mit Deafheaven, Midrit und Koyo absolviert.

EP Tracklist:

1. Proud

2. A Pure Expression

3. Bliss In 7 Languages

4. Future Worth Dying For Emerald

5. Waltz