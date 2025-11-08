WitcheR: haben ihr neues Album „Öröklét“ veröffentlicht

Die ungarische Atmospheric-Black-Metal-Band WitcheR wurde 2010 gegründet und hat sich seitdem eine einzigartige Identität erarbeitet, indem sie Geschichten aus Folklore, Mythologie und Geschichte in eine fesselnde musikalische Atmosphäre webt. Ihre Lieder fangen das Herz und die Vorstellungskraft ein. Die Band hat sich intensiv von großen klassischen Komponisten inspirieren lassen, was in ihrer letzten bemerkenswerten Veröffentlichung, Boszorkányszimfóniák, gipfelte, die vollständig aus Interpretationen klassischer Kompositionen bestand. Nun sind Gere Karola und Neubauer Roland, die beiden kreativen Köpfe hinter dem Namen WitcheR, bereit, ihre bisher fesselndste Beschwörung ihres Erbes und ihrer Identität zu enthüllen – das emotionale und magische Öröklét.

Die Trackliste zu Öröklét findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Mit fünf Stücken majestätischer Melancholie und edlem Geist verkörpert Öröklét perfekt die Seele von WitcheR; ihre Ablehnung der oberflächlichen Belanglosigkeit des modernen Lebens und ihr inniges Verlangen nach vergangenen Zeiten von Substanz, Bedeutung und Wert. Der Eröffnungstrack Örökség (Erbe) ist eine erstaunliche musikalische Darstellung dieses Begriffs und all dessen, was er beinhaltet – die ewigen Grundlagen von uns allen, verwobene Emotionen von Stolz und Verlust, die durch einen reichen und gefühlvollen Klang sofortige Lebendigkeit erhalten. Von dieser einladenden Eröffnung werden wir immer tiefer in die traumhafte Welt von WitcheR geführt, durch die eindringlichen Melodien von Szélhozó (Windbringer) und die schwebenden Nebel von Röghöz kötött (Bodenständigkeit); die maßvolle Schönheit des Titeltracks Öröklét (Ewigkeit) führt uns schließlich zur ergreifenden Darbietung von Franz Schuberts Piano Trio No. 2 – Andante Con Moto. Öröklét inspiriert zu tiefen Emotionen, eindrucksvollen Visionen und nachdenklicher Kontemplation und ist ein Werk seltener Kraft und Geist, das WitcheR auf ihrer fesselnden Reise durch verborgene Reiche und verlorene Königreiche fortsetzt.

Das herbstliche Artwork von Balázs Pénzes von Grafit & Hamu Artworks (Korp, Vrag, Siculicidium usw.) wurde erneut gewählt, um die Angebote und Beschwörungen von WitcheR zu umhüllen – wie es bereits bei Boszorkányszimfóniák und dem vorhergehenden Lélekharang der Fall war, und bindet diese Werke zusammen. Die digitalen, Kassette- und CD-Versionen von Öröklét wurden am 4. November von Filosofem Records veröffentlicht, während die opulente Vinyl-Ausgabe von Beverina Productions Ende November folgen wird.

