Ibaraki: Matthew Heafy (Trivium) enthüllt lang erwartete erste Single

Trivium-Sänger und -Gitarrist Matthew Kiichi Heafy erfreut seine Fans heute mit der Veröffentlichung der ersten Single aus seinem lang erwarteten und mit Spannung erwarteten Ibaraki-Projekt.

Heute haben Ibaraki das Video zu Tamashii No Houkai mit Special Guest Ihsahn von Emperor veröffentlicht.

Seht euch das Video hier an.

„Tamashii No Houkai bedeutet ‚das Brechen der Seele‘ oder ‚Seelenzusammenbruch‘„, erklärt Heavy. „Es ist ein japanischer Begriff, den es vorher nicht gab, den wir aber geschmiedet haben, um die Bedeutung des Songs wiederzugeben.“

Kiichi, der japanischer Abstammung ist, fährt fort: „Tamashii No Houkai is co-written by Ihsahn — the legend behind Emperor and a musician who has been a longtime influence and mentor to so much that I do in music. The writing of this song was the turning point for Ibaraki — it summarized everything from the past, present, and future of what I thought black metal was, is, and could be.“

Kiichi schließt ab: „Tamashii No Houkai‘ ist die perfekte Zusammenfassung und Repräsentation von allem, was Ibaraki ist…und sein wird.“

Ibaraki wurden kürzlich von Revolver zu einer der am meisten erwarteten Veröffentlichungen des Jahres 2022 gewählt.

Ibaraki – der Name eines furchterregenden japanischen Dämons aus einer feudalen Legende – ist das Endergebnis von Kiichis kontinuierlicher Reise, seine Stimme zu finden. Es ist persönlich, es ist tiefgründig, und seine Inspirationen umfassen alles von der Bewunderung für die Extreme des Black Metal und darüber hinaus.

Es war Kiichis Begegnung mit Ihsahns Solowerk, die ihn zu der allmählichen Kunstfertigkeit inspirierte, die schließlich Ibaraki werden sollte. Es war auch der Beginn einer Freundschaft und kreativen Zusammenarbeit, die Ihsahn schließlich dazu veranlasste, selbst den Sprung in eine neu entdeckte Rolle als Produzent des Projekts zu wagen. Während ein Großteil des Materials für Ibaraki über Monate und Jahre hinweg zusammengetragen wurde – ebenso ein Songwriting-Prozess wie ein Ideenaustausch zwischen Freunden – wurde erst mit der Pandemie der Raum geschaffen, in dem sich die Idee wirklich entfalten konnte.

Und Tamashii No Houkai ist (angeblich) erst der Anfang.