Imminence: präsentieren neue Version von „Continuum“

Mit dem weltweiten Erfolg ihres aktuellen Albums The Black beweisen Imminence, dass sie einer der am schnellsten wachsenden und gefragtesten Acts der modernen Metalszene sind. Auch die mehrheitlich ausverkauften Termine ihrer kürzlich absolvierten ersten US-Headline-Tour sprechen in dieser Hinsicht Bände. Hinzu kommen Auftritte bei einigen der angesehensten Festivals des Sommers sowie Support-Slots für Bring Me The Horizon.

Seit der Veröffentlichung von The Black versorgen Imminence ihre Fans und die, die es werden wollen, mit neuen Versionen von Songs aus dem Album. So haben sie für eine Neu-Interpretation von Death By A Thousand Cuts mit Lucas Woodland, Sänger von Holding Absence, zusammengearbeitet und den Titelsong in Begleitung eines Streicherquartetts und Klaviers live im Ystad Theater eingespielt. Heute präsentieren sie Continuum mit Niklas Karlsson von Orbit Culture als Gast am Mikrofon.

Imminence über die Zusammenarbeit: „This new version of Continuum is a testament to the relentless energy of Scandinavian metal, reclaiming its rightful place at the forefront of modern heavy music.“

Im Oktober führt ihre The Black EU-Tour die Band mit Unterstützung von Aviana und Allt nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ein Großteil der Shows ist bereits ausverkauft, die verbleibenden Tickets sind hier erhältlich.

Imminence live:

05.10.2024 – (NL) Amsterdam, Melkweg (ausverkauft)

06.10.2024 – (BE) Sint Niklaas, De Casino (ausverkauft)

08.10.2024 – (UK) Glasgow, The Garage

09.10.2024 – (UK) Manchester, O2 Ritz Manchester

10.20.2024 – (UK) London, Electric Ballroom

11.10.2024 – (FR) Paris, Le Bataclan

13.10.2024 – (FR) Villeurbanne, La Rayonne

14.10.2024 – (CH) Zürich, Dynamo

16.10.2024 – (DE) Stuttgart, Im Wizemann (ausverkauft)

17.10.2024 – (DE) Köln, Carlswerk Victoria (ausverkauft)

18.10.2024 – (DE) Leipzig, Täubchenthal (ausverkauft)

19.10.2024 – (DE) Frankfurt, Zoom (ausverkauft)

20.10.2024 – (DE) München, Muffathalle (ausverkauft)

22.10.2024 – (DE) Hamburg, Markthalle (ausverkauft)

23.10.2024 – (DE) Hannover, Capitol

24,10,2024 – (DE) Berlin, Columbia Theater (ausverkauft)

25.10.2024 – (PL) Warschau, Klub Proxima

27.10.2024 – (CZ) Prag, MeetFactory

28.10.2024 – (AT) Wien, SimmCity (ausverkauft)

29.10.2024 – (HU) Budapest, Barba Negra

Imminence online:

Website | Instagram| Facebook