„In Flammen Open Air 2018 vom 12.07. – 14.07.2018 in Torgau bei Leipzig (Vorbericht)“

Festivalname: In Flammen Open Air 2018

Bands (bisher bestätigt): Cannibal Corpse (Us), Candlemass (Swe), Napalm Death (Uk), I Am Morbid (Us) David Vincent – Ex Morbid Angel, Taake (Nor), Impaled Nazarene (Fin), Dread Sovereign (Irl), God Dethroned (Nl), Bölzer (Ch), Hate (Pl), Pillorian (Us) Members Ex Agalloch, Urn (Fin), Godthrymm (Uk) – Members Vallenfyre/My Dying Bride, Attic (D), Necrowretch (Fra), Saor (Uk), Venenum (D), Goath (D), Spasm (Cz), Mosaic (D), Fubar (Nl), Vredehammer (Nor), Shade Empire (Fin), Nervosa (Bra), Ad Cinerem (D), Blasphemer (It), Faanefjiell (Nor), Nervosa (Bra), Carnation (Be), Space Chaser (D), Calliophis (D), Serrabulho (Prt), Chaos And Confusion (D) uvm.

Ort: Torgau bei Leipzig

Datum: 12.07. – 14.07.2018

Kosten: ab 54,90 €

Genre: Black Metal, Trash Metal

Tickets : http://www.in-flammen.com/?page_id=12

Link: https://www.facebook.com/IN-FLAMMEN-Open-Air-124328470934903/?fref=ts

Es geht wieder los! Die Festivalsaison 2018 beginnt und nun stehen die Vorbereitungen für das 13. In Flammen in der heißen Phase. Erinnerungen an heiße Tage lassen die Gäste des letzten IFOA in Erinnerungen schwelgen und die Veranstalter fahren auf Hochtouren, wenn es um die Planung für das diesjährige Spektakel geht. Natürlich ist das Line-Up noch nicht komplett, trotzdem können sich die Stammgäste und das Partyvolk auf große Ankündigungen freuen und so langsam mit der Urlaubs-, bzw. Festivalplanung beginnen. Die familiäre Gartenparty findet vom 12.07. – 14.07.2018 statt. Wie gewohnt im beschaulichen Örtchen Torgau, nicht weit entfernt der Messestadt Leipzig. Fans des Black, Death und Thrash Metal werden auch in der nächsten Runde wieder gut bedient. Den Schwarzmetal vertreten hier beim jetzigen Stand vor allem Taake und Impaled Nazarene. Auch Größen wie Cannibal Corpse und Napalm Death werden erwartet.

Viele Bands stehen fest und das ist noch längst nicht alles! Denkt man zurück an die letzten Sommertage und die vergangene Veranstaltung, weiß man, dass da noch einiges nachrücken könnte. Das wiederum heißt, dass bei jetzigem Stand noch eine Menge an extrem interessanten Stoff nachkommt und wir gespannt auf die nächsten Ankündigungen sein dürfen! Nicht nur große Bands beweisen sich unter den Fittichen von Thomas, nein, auch kleine bzw. Newcomer bekommen hier jede erdenkliche Chance, neue Fans zu gewinnen!

Das wirkliche Highlight neben den Bands ist wie immer die Kaffee- und Kuchenrunde, die am Samstag herzlich zum Verweilen einlädt! Ebenfalls die allseits bekannte Bar Zur Froschkotze, bei der Besucher, Bands und Fans im gemütlichen Beisammensein die Aftershow feiern.

Für weitere Bandbestätigungen empfiehlt es sich, auf der Facebookseite vom In Flammen eine „Like“ dazulassen. Alternativ gibt es die neuesten Infos ebenfalls hier bei uns auf Time For Metal!

Hier noch ein paar Eindrücke aus 2016:

