Festivalname: Under The Black Sun 2018

Bands: 777, Anal Vomit – oficial, Arcturus, A Canorous Quintet, Author, Batushka, Blood Red Fog, Chaos Invocation, Cirith Gorgor Official, Délétère, Fin, Halphas, Hellfire Deathcult, Horn (Official), Master’s Hammer, Mosaic, Nocturnal – Unholy Thrash Metal, Outre, Schrat, Shroud Of Satan, Sigh (official page), Steingrab, Throneum, Utuk Xul, Wolves In The Throne Room

Ort: Friesack (bei Berlin), Deutschland

Datum: 05.07.2018 – 08.07.2018

Kosten: 60 €

Tickets : https://www.folter666shop.de/de/Tickets/Hardticket/21-under-the-black-sun-early-bird-hardticket-3853.html

Genre: Black Metal

Link: https://www.facebook.com/events/333072633780628/

Noch nichts vor Anfang Juli? Wie wäre es dann hiermit?

Wie auch in den letzten Jahren wird es zum Auftakt wieder Zeit für das Black Metal-Kultfestival Under The Black Sun in der Nähe von Berlin. Seit 1998 steigt die Black Metal-Sause und hatte bereits prominente Acts der Szene zu Gast. Neben den Black Metal-Kombos werden ausgesuchte Gruppen aus dem Death Metal bzw. Pagan Metal integriert, die immer mehr zur Randgruppe werden. Neben den zelebrierenden Satansbraten steht die genretypische Location mitten im dichten Dickicht im Vordergrund, abgeschieden steht die Hauptbühne auf einer Lichtung mitten im Wald, was tagsüber für eine urige Stimmung sorgt und bei Nacht in seiner schaurigen Beleuchtung seinen Höhepunkt findet.

Mit dabei sind unter anderem in diesem Jahr Chaos Invocation, Batushka, Wolves In The Throne Room und die Kultkapelle Anal Vomit.

Tickets kosten in diesem Jahr 60 Euro und sind damit etwas teuer als in den letzten Jahren, doch dafür bekommt jeder Besucher auch mehr geboten. Wer auf die wunderschöne Natur steht, wem bei Black Metal das Herz aufgeht und für wen satanistische Gedanken kein Spielzeug sind, um sich wichtig zu machen, der ist beim Under The Black Sun bestens aufgehoben.

Ein paar kleine atmosphärische Eindrücke finden sich im Aftermovie 2013 wieder:

