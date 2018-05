Tarasque Record Release am 04.05.2018 im Rare Guitar, Münster

Eventname: Tarasque Record Release

Bands: Tarasque, Ewig.Endlich, Außerwelt, Soonago

Ort: Rare Guitar, Münster

Datum: 04.05.2018

Kosten: 8,00 – 10,00€ AK

Genres: Sludge Metal, Post Metal, Post Rock, Post Black Metal, Black Metal, Post Hardcore, Doom Metal

Veranstalter: Tarasque (https://www.facebook.com/Tarasqueofficial/)

Soonago

EwigEndlich

Tarasque

Ausserwelt Apophenia Gona Chronos Kytos Sirens Menschenkind In anderen Spiegeln Limes Im November Schwarz und Stern Abend Pluveophil Trümmerfeld Alles Nichts Staub & Zeit Karoshi Silver Cloud (Intro) Return To Nothingness Isolate The Sun Vernal Equinox Lights (Transition I) Aphotic (Transition II)

Bereits am 13.04. haben Tarasque ihr Album innen aussen veröffentlicht, heute ist es nun endlich soweit, dass das auch gefeiert wird. Eine sehr schöne location haben sich die Männer dafür ausgesucht, nämlich das Rare Guitar in Münster, ein Mekka für alle Gitarristen und Bassisten. Da davon heute natürlich doch eine stattliche Anzahl vor Ort ist, fliegen mir die Fachbegriffe und Firmennamen nur so um die Ohren, dass mir fast schwindelig wird 😀 Aber solche Gespräche, auch mit den Mitgliedern der heute auftretenden Bands sind auch einer der Gründe, dass ich gern auf diesen Veranstaltungen bin. Zeit für ein kurzes Schwätzchen ist immer.

Ein etwas längeres Schwätzchen habe ich vor der Show schon mit Simon von Soonago gehalten. Die durfte ich ja bereits als Support für Spoiwo erleben. Das war auch in Münster, allerdings in der Baracke. Heute also hier im Rare Guitar, und so entspannt, wie die vier heute hier rumlaufen, waren sie damals wohl eher nicht. Aber hektisch oder gar schlecht gelaunt ist hier heute sowieso niemand, ist bei dem schönen Wetter und der doch schon zahlreich erschienen Besucher auch so gut wie unmöglich. Ihr Album Nephele haben Soonago natürlich heute mitgebracht, davon präsentieren sie drei Tracks. Wie ich es von Post Rock-Bands gewohnt bin, werden nicht viele Worte gemacht, die Musik soll sprechen, und man merkt Simon, Christian, Lukas und Niklas an, dass sie voll in ihrem Element und mit sehr viel Liebe und Hingabe dabei sind. Dem können sich auch die Besucher nicht entziehen, und selbst von denen, die Soonago vorher noch nicht kannten, höre ich nur lobende Worte, einige zieht es dann auch direkt zum Merch der Bielefelder.

Was ganz anderes gibt es mit Ewig.Endlich, die sich jetzt bereit machen. Ich muss ja gestehen, dass ich, als ich mir für den Vorbericht einige Songs angehört habe, nicht so ganz wusste, was ich davon halten soll. Aber jetzt und hier, live und mit der entsprechenden Show, verschlägt es mir die Sprache und ich vergesse fast zu fotografieren. Insbesondere Sänger Simon trägt die Songs nicht nur vor, nein, er visualisiert und lebt sie förmlich. Das ist ganz großes Kino, was der Junge und seine Bandkollegen da auf die Bühne bringen. Ewig.Endlich hatten ja ebenfalls am 13.04. ihr Debütalbum veröffentlicht, Auf Grund heißt es und wartet mit neun Tracks auf. Fünf davon präsentieren Ewig.Endlich heute, außerdem gibt es mit Im November tatsächlich auch schon einen neuen Song. Nach dieser sehr intensiven Show mit postapokalyptischen Texten – da zitiere ich einfach mal meine Worte in unserem Instagram-Post – brauche ich doch eine Weile, um wieder im Rare Guitar anzukommen. Der strahlende Sonnenschein, der mich draußen empfängt, hilft dabei ein wenig. Da muss ich dann tatsächlich noch zum Merch und gönne mir gleich mal die CD Auf Grund, sehr nettes Gespräch mit Simon inklusive.

Dann sind die Gastgeber des heutigen Abends dran. Auch mit dem Album innen aussen von Tarasque hatte ich ja für mein Review so einige Auseinandersetzungen, vor allem mit mir selbst. Wie auch bei Ewig.Endlich muss man auch bei Tarasque sehr genau hinhören, die Texte am besten vor sich liegen haben und das Ganze einfach auf sich wirken lassen. Bei einer Liveshow funktioniert das mit dem „Texte vor sich liegen haben“ eher nicht, aber viele der Anwesenden haben gut gelernt und können inbrünstig mitsingen. Inbrünstig singt auch Gerrit und geht dabei genauso in seinem Gitarrenspiel auf, wie Martin am Bass und Hanno am Schlagzeug. Mit den fünf Tracks von innen aussen kommt man ungefähr auf eine Spielzeit von einer halben Stunde, und genauso kurz ist heute auch die Show von Tarasque. Mehr Songs stehen nicht auf dem Spielplan und wiederholen möchten die Männer auch keinen der Songs. So bleiben die Rufe nach einer Zugabe leider ungehört. Das ändert natürlich nichts daran, dass der Merchstand nach der Show gut besucht ist, und auch ich gönne mir, da ich das Album ja schon habe, dann noch ein Shirt.

Außerwelt kommen, genau wie Tarasque, aus Münster und hatten dementsprechend eine wirklich sehr kurze Anreise. Nachdem ich sie ja schon beim Blodfeast in Krefeld live erleben durfte, stelle ich meine Kamera schon mal auf die passenden Einstellungen, denn auch hier haben Außerwelt natürlich ihre eigene Lichtshow dabei. Dann kommt auch schon die Bitte an den Mann am Lichtpult, alle Lichter zu löschen. Stroboskop gibt es heute nicht, nur sehr gedämpftes Rotlicht von am Boden liegenden Scheinwerfern. Auch sehr schön anzusehen, mir treibt es für die Fotos aber wieder mal den Schweiß auf die Stirn 😀 Nach dem Intro gibt es heute zunächst einen Song vom Album Our Lives Out Of Balance, der stand in Krefeld noch am Ende der Setliste. Aber dann natürlich wieder die Vollbedienung, alle vier Tracks vom letzten Album Transitions werden heute wieder wunderbar dargeboten. Nachdem es dann aber technische Probleme mit der eigenen Lichtshow gibt, werden auch die Scheinwerfer wieder eingeschaltet, was zwar dem Auftritt, nicht aber den Songs von Außerwelt doch ein wenig den Zauber nimmt. Nichtsdestotrotz natürlich wieder eine erinnerungswürdige Show, wie auch die gesamte heutige Veranstaltung.

Sehr gefreut habe ich mich natürlich für die Bands, dass das Rare Guitar doch gut gefüllt war und wirklich eine stattliche Anzahl an Besuchern den Weg hier her gefunden haben. Mit einem Trüppchen komme ich in einer Umbaupause noch in ein sehr nettes Gespräch, die Jungs haben im Veranstaltungskalender für Münster gestöbert und sich dann einfach mal für diese Show entschieden. Sie waren nicht unzufrieden mit ihrer Entscheidung 😀 Ich auch nicht, aber nach einer etwas länger geratenen Verabschiedungsrunde mache ich mich dann doch auf den über einstündigen Weg nach Hause.

