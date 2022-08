Auf The Orchard wurde die Singleauskopplung der US-Metal/Prog Band Infidel Rising All The Fear veröffentlicht. Der Song wird auf dem neuen Album A Complex Divinity zu hören sein, welches am 30. September 2022 auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wird. Der Vorverkauf beginnt am 16. September 2022.

Line-Up:

Travis Wills – Vocals

Rafael J. Quintana Rivera – Guitars, Backing Vocals

Aaron Walton – Keyboards

Chris Herring – Bass, Backing Vocals

Wayne Stokely – Drums

Links:

Homepage

Facebook