Infidel Rising: „A Complex Divinity“ steht in den Startlöchern

Am 30. September 2022 wird das neue Album der US-Metal/Prog Metal Band Infidel Rising – A Complex Divinity via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 16. September 2022.

Infidel Rising wurden 2012 gegründet und veröffentlichten 2015 ihr Debütalbum The Torn Wings Of Illusion. Die Jungs aus Dallas, Texas spielen eine einzigartige Mischung aus Progressive- und Power-Metal. Sieben Jahre später will die Band das Genre mit dem Album A Complex Divinity weiterentwickeln. Die Bandbreite der Songs auf dem neuen Album reicht von extrem, schön bis episch und poetisch. Kein Stein wird auf dem anderen gelassen, wenn Infidel Rising die besten Elemente von Progressive- und Power-Metal in ihren Songs verarbeiten und einen neuen Weg beschreiten, indem sie zeigen wollen, dass dieses Genre weit mehr zu bieten hat als Drachen und Zeichentrickpiraten.

A Complex Divinity Tracklist:

1. State Of Dysphoria

2. All The Fear

3. Silence Of The Night

4. Ov Wormwood

5. Thus Astray

6. Let Wisdom Speak

7. Shadow Maker

8. As Reality Dies

9. Follow Your Light

10. Beautifully Drowned

11. Our Lost Poetry

Line-Up:

Travis Wills – Gesang

Rafael J. Quintana Rivera – Gitarre, Backgroundgesang

Aaron Walton – Keyboards

Chris Herring – Bassgitarre, Backgroundgesang

Wayne Stokely – Schlagzeug

Special guest:

Kani Ali – Growls (track 7)

Kourtney Newton – Cello (track 7 and 12)

https://www.facebook.com/infidelrisingmusic

https://www.infidelrising.com/