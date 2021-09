Insanity Alert: starten Europatournee mit Crisix und veröffentlichen Livevideo

Die österreichischen Crossover-Thrasher Insanity Alert starten ihre Europatournee mit der spanischen Thrash-Metal-Band Crisix. Die Tour begann am 10. September in Winterthur (CH) und die letzte Show wird am 18. September in Uden (NL) gespielt. Eine vollständige Liste der Shows findet ihr unten.

Insanity Alerts Kommentar dazu: „Achtung Mosher, Headbanger, Thrasher und andere Verrückte! Die österreichische Crossover-Party-Maschine Insanity Alert wird diesen Monat eine kleine Tour mit ihren spanischen Amigos Crisix machen. Die Double-Trouble-Thrash-Bombe wird in der Schweiz, Österreich, Tschechien, Deutschland, Belgien und den Niederlanden zuschlagen. Sehr ausgewählte Termine, also verpasst sie nicht. Noch in Jahren werdet ihr damit prahlen, dass ihr bei diesem Ultra-Mosh-Massaker dabei wart und es überlebt habt.“

10/09/21 – Gaswerk, Winterhur (CH)

11/09/21 – Livestage, Innsbruck (AT)

12/09/21 – Rock Cafe, Praga (CZ)

13/09/21 – Arena, Wien (AT)

14/09/21 – Rockhouse, Salzburg (AT)

15/09/21 – Backstage, München (DE)

16/09/21 – Cafe Central, Weinheim (DE)

17/09/21 – Vort N Vis, Ieper (BE)

18/09/21 – De Pul, Uden (NL)

Die Band hat außerdem ein Livevideo mit den Tracks Macaroni Maniac und I Come, I Fuck Shit Up, I Leave veröffentlicht, das live auf dem Obscene Extreme 2021 aufgenommen wurde.