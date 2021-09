Coast Rock Festival 2021- Covid-Edition 2G am 25.09.2021 im Live Music Center Emden, Hinte (Vorbericht)

Festivalname: Coast Rock Festival 2021 – Covid-Edition 2G

Bands: Agathodaimon, Arroganz, Redestruction, Rockenbolle, Soul Grinder und Steel Shock

Ort: Live Music Center Emden, Hinte

Datum: 28.09.2021

Kosten: 22,00 € VVK, 22,00 € Abendkasse

Genre: Death Metal, Black Metal, Thrash Metal, Heavy Metal, Metal

Tickets unter: https://ticket2go.de/#!/event/2596

Veranstalter: Fokken & Müller GmbH & Co. Musikvertriebs KG, S. Wedderman

Link: https://www.coastrock-festival.de/de/

In diesem Sommer und Herbst kamen und kommen wir noch auf ein paar Open Air Highlights, die immer noch unter schweren Umständen organisiert werden. Die Pandemie hält vor allem die Veranstaltungsbranche in Deutschland immer noch fest im Griff. Das Coast Rock im schönen Ostfriesland hat bis zuletzt versucht, die Indoorveranstaltung zu retten, das gelang ihnen zwar nicht, dafür gibt es eine Covid-Edition 2G unter freiem Himmel und abgespecktem Line-Up. Nach dem Motto „jetzt erst recht“ lassen die sturen Ostfriesen das gesellige Beisammensein im familiären Metalkreis nicht noch einmal sausen. Einige Regelungen, die im Jahr 2021 schon normal für alle Besucher von harten Klängen sind, bleiben jedoch auch in diesen Tagen nicht aus und werden weiter unten noch einmal separat aufgegriffen.

Sowohl der Vorverkauf als auch die Abendkasse liegen bei 22,00 Euro pro Karte und die Kapazität in Hinte wurde auf maximal 350 Besucher reduziert. Die Abendkasse wird daher nur mit Resttickets bestückt. Der Veranstalter wird euch am 23.09.2021 informieren, ob noch Restkarten vorhanden sein werden. Als Headliner konnte die Dark und Gothic Metal Band Agathodaimon aus Mainz engagiert werden. Nach einer längeren Pause haben sie für den Frühling 2022 ein neues Album angekündigt – vielleicht gibt es erste Songs vom Silberling schon in Emden auf die Ohren. Deftiger zelebrieren Arroganz ihre Gedanken, die sie in Black Metal Riffs und feurige Lyrics hüllen. Das Cottbusser Trio hat in den letzten Monaten alle coronagerechten Shows mitgenommen und wird euch eingespielt als Co-Headliner das Fürchten lehren. Ebenfalls mit an Bord sind die Hamburger Redestruction mit ihrem groovigen Metal mit ordentlichen Hard Rock Anteilen. Ebenfalls von der Elbe reisen Rockenbolle an die Ems. Soul Grinder bringen aus Bremen stattlichen Death Metal mit an die Küste. Dem sonst nationalen Line-Up folgen unsere niederländischen Nachbarn Steel Shock, die seit fünf Jahren kräftig im Heavy Metal Topf rühren. Für 22,00 Euro unter den diversen Vorlagen ein ordentliches Line-Up zu einem fairen Preis.

Folgendes muss aus organisatorischen Gründen auf der Coast Rock Festival 2021- Covid-Edition 2G beachtet werden.

– 350 Gäste zugelassen

– 2G Veranstaltung (Genesene/Geimpfte), daher keine Maskenpflicht, keine Bestuhlung nötig etc.

– Vorlage der entsprechenden Dokumente/Zertifikate

– LUCA App zur Kontaktverfolgung oder Kontaktdaten in Papierform an der Kasse

– Ausweispflicht im Verbund der 2G Regel

Start 13:30 Uhr, Ende gegen 01:00 Uhr