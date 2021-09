Bullet For My Valentine: neue Single „Shatter“ veröffentlicht

Bullet For My Valentine haben mit Shatter die dritte Single aus ihrem kommenden, selbst betitelten Album Bullet For My Valentine veröffentlicht, und es ist wieder ein absoluter Kracher.

Seht euch das Video zur neuen Single Shatter hier an:

„Wir freuen uns sehr, dass ihr alle unseren neuen Track Shatter hören könnt; er ist einer unserer persönlichen Favoriten und wir sind uns ziemlich sicher, dass er auch einer von euch sein wird! Es ist ein absoluter Hammer-Track mit Riffs für einige Tage. Lasst das Headbanging beginnen!!!“ – Bullet For My Valentine.

Der Visualizer für Shatter ist ein viszeraler und instinktiver Moment in der neuen visuellen Ära von Bullet. Für dieses Projekt arbeitete Matt Tuck mit der Kreativdirektorin Fiona Garden und ihrem Ehemann/Künstler Ben Ashton zusammen.

Durch den Einsatz taktiler optischer Elemente, das Zertrümmern endloser Glasscheiben und das Überziehen mit öliger schwarzer Farbe hat Matt Tuck mit Garden und Ashton zusammengearbeitet, um eine körperliche Stimmung zu schaffen, die sowohl „höhlenartig als auch klaustrophobisch“ ist.

Bullet For My Valentine (das Album) wird am 22. Oktober über Spinefarm /Search & Destroy veröffentlicht.

„Ich denke, es ist die wildeste Seite von Bullet For My Valentine, die ich je erlebt habe“, sagte Lead-Gitarrist Michael „Padge“ Paget. „Es ist an der Zeit für uns, eine wirklich wütende, schwere, aggressive Platte herauszubringen. Ich kann es kaum erwarten, auf der Bühne Grimassen zu schneiden!“

Matt Tuck begann im September 2019 mit dem Schreiben des Albums, bevor die Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 alles zum Erliegen brachte. Aber im Juni 2020 nahmen Tuck und der langjährige Produzent Carl Bown, der das 2015er-Album Venom mitproduziert und Gravity produziert und abgemischt hatte, das Tempo wieder auf. Gemeinsam kauerten sie im Treehouse Studio in Chesterfield, wo der Rest des Albums geschrieben wurde.

