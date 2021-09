Bonded: kündigen ihr zweites Album „Into Blackness“ an

Bonded ist die Gruppe der ehemaligen Sodom-Mitglieder Bernd „Bernemann“ Kost (Gitarre) und Markus „Makka“ Freiwald (Schlagzeug) sowie des zweiten Gitarristen Chris Tsitsis (ex-Suicidal Angels), des Bassisten Marc Hauschild und des Sängers Ingo Bajonczak (Assassin). Bonded haben sich entschlossen, beim Bewährten zu bleiben und haben erneut mit Produzent Cornelius Rambadt (Sodom, Disbelief, Onkel Tom) im Rambado Recording Studio in Essen zusammengearbeitet. Björn Gooßes/Killustrations (Aborted, The Crown, Carnal Forge) wurde mit der Gestaltung des Artworks beauftragt. Alles genau wie bei ihrem von der Kritik hochgelobten Debütalbum Rest In Violence aus dem Jahr 2020, das in Deutschland auf Platz 84 der offiziellen Albumcharts einstieg.

Das Video zur ersten Single Into The Blackness Of A Wartime Night wurde von Cloud Music Typography designt:

Bonded meldeten sich mit folgendem Kommentar zu dem Track: „Wir sind froh und stolz, euch einen ersten Song des kommenden Bonded-Albums Into Blackness präsentieren zu können. Mit dem Titel Into The Blackness Of A Wartime Night enthält der Track alle musikalischen Trademarks von Bonded auf einmal: Er ist rifforientiert, schnell, mit vielen Tempowechseln und zeigt einen permanenten Kontrast zwischen Brutalität und Melodie. Die intensiven Leadgitarren-Duelle und vor allem die einprägsamen, kraftvollen Gesangslinien machen diesen Song zu einem tollen Vertreter des neuen Albums. Und dieser Song könnte fast als Titeltrack des Albums verstanden werden, denn er ist textlich Teil des vier Tracks umfassenden kriegsthematischen Kernstücks, inspiriert durch das fiktive Buch The Division Of The Damned von Richard Rhys Jones. Wir hoffen, dass euch dieser erste Vorgeschmack auf das Album gefällt… und haltet die Augen offen, denn es kommt bald mehr auf euch zu!“

Into Blackness Tracklist:

1. The Arsonist

2. Watch (While The World Burns)

3. Lilith (Queen Of Blood)

4. The Holy Whore

5. Division Of The Damned

6. Into The Blackness Of A Wartime Night

7. Destroy The Things I Love

8. Final Stand

9. Ill-Minded Freak

10. Way Of The Knife

11. The Eyes Of Madness

Die limitierte CD-Erstpressung des Albums wird mit einer O-Card-Verpackung, einem Aufkleber und zwei Bonustracks ausgeliefert: Humanity On Sale und Will To Survive. Into Blackness wird auch als 180 g schwarzes Vinyl im LP-Format erhältlich sein und der Vorverkauf des Albums in den verschiedenen Formaten hat begonnen.

Um die bevorstehende Veröffentlichung von Into Blackness zu promoten, werden Bonded im November/Dezember eine Reihe von Terminen im Vorprogramm von Rage wahrnehmen und haben außerdem verschiedene andere Shows wie folgt bestätigt:

Bonded live 2021/2021:

Support von Rage:

30.11.2021 Bratislava (Slowakei) – Randal Club

01.12.2021 Budapest (Ungarn) – Analog Music Hall

03.12.2021 Mannheim (Deutschland) – 7er-Club

05.12.2021 Zlín (Tschechien) – Masters of Rock Café

06.12.2021 Regensburg (Deutschland) – Airport Eventhall

08.12.2021 Stuttgart (Deutschland) – Universum

09.12.2021 Siegburg (Deutschland) – Kubana Live Club

10.12.2021 Nürnberg (Deutschland) – Hirsch

11.12.2021 Oss (Niederlande) – Groene Engel Café

12.12.2021 Essen (Deutschland) – Turock

Bonded live:

18.12.2021 Essen (Deutschland) – Zeche Carl / Endzeit Festival

26.12.2021 Meppen (Deutschland) – Kirmesplatz Nagelshof / Christmas Metal Meeting

24.03.2022 Vigo (Spanien) – Pub Transylvania

25.03.2022 Madrid (Spanien) – Wurlitzer Ballsaal

26.03.2022 Burgos (Spanien) – La Ciudadela

27.03.2022 Zaragoza (Spanien) – Sala Utopía

Weitere Shows werden demnächst bekannt gegeben.

Bonded Line-Up:

(Von links nach rechts auf dem Foto von Sebastian „Konz“ Konopka)

Markus „Makka“ Freiwald – Schlagzeug

Chris Tsitsis – Gitarre

Ingo Bajonczak – Gesang

Marc Hauschild – Bass

Bernd „Bernemann“ Kost – Gitarre

Bonded online:

https://www.facebook.com/bondedofficial