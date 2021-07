Bullet For My Valentine: kündigen Deutschlandtournee an

Es geht wieder los.

Konzerte werden wieder geplant und mit dabei sind die Metal-Veteranen Bullet For My Valentine, die das Konzertjahr 2022 im Rahmen ihrer Europatournee mit fünf Deutschlandstopps einleiten werden.

Das siebte Album der mittlerweile 23-jährigen Bandgeschichte von Bullet For My Valentine trägt selbstbetitelnd den Bandnamen, erscheint am 22. Oktober 2021 über Spinefarm Records und ist als das bisher härteste Album angekündigt.

„Das ist der Beginn von Bullet 2.0“, sagt Sänger und Leadgitarrist Matt Tuck. „Es zeigt, wo wir gerade sind. Die Musik ist frisch und aggressiv. Eindringlicher und leidenschaftlicher denn je. Ich denke, sobald die Leute es hören, wird es viele zum Lächeln bringen.“

„Es ist die wildeste Seite von Bullet For My Valentine, die es je gab“, sagt Lead-Gitarrist Michael „Padge“ Paget. „Ich denke, dass uns diese Richtung super steht und kann es kaum erwarten, Grimassen auf der Bühne zu ziehen!“ Sänger Matt stimmt ihm zu: „Ja, das ist eine weitaus aggressivere, intensivere Seite von Bullet For My Valentine. Die war zwar immer schon da, nur haben wir bisher nie die Schleusen dafür geöffnet.“

Die erste, bereits erschienene Single Knives macht bereits hör- und spürbar, wovon die Band spricht und schürt große Vorfreude auf die neun weiteren Songs des Albums.

Fans haben die Möglichkeit, die neue Musik zum ersten Mal live zu hören, wenn die Band Anfang nächsten Jahres nach Offenbach, Berlin, Hamburg, München und Köln kommt.

„Wir sind gespannt, wie die Leute auf das neue Material reagieren“, sagt Padge. „Wir können es kaum erwarten, endlich wieder auf die Bühne zu gehen und wieder Musik zu machen.“ Wir auch nicht!

Tickets sind ab 27. Juli, 11:00 an Eventim VVK-Stellen und auf www.eventim.de erhältlich.

Bullet For My Valentine – EU Headline Tour 2022

28.01.2022 Offenbach, Stadthalle

29.01.2022 Berlin, Verti Music Hall

03.02.2022 Hamburg, Edel-Optics.de Arena

05.02.2022 München, Zenith

08.02.2022 Köln, Palladium

Onsale: Di., 27.07.2021, 11:00 Uhr

www.eventim.de/artist/bullet-for-my-valentine