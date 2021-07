Eradicator: “Influence Denied”-Releaseshow am 22.07. ab 20:00 Uhr auf YouTube

Zur Veröffentlichung ihres neues Studioalbums Influence Denied am 23.07. haben sich Eradicator etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Da die Band leider kein richtiges Release-Konzert spielen kann, haben die Jungs sich dazu entschieden, ein Konzert aufzunehmen und dieses am Donnerstag, den 22. Juli ab 20:00 Uhr auf YouTube zu streamen. Natürlich spielen Eradicator Songs des neuen Albums, die so zum ersten Mal zu hören sein werden. Zudem hat sich die Band eine spezielle Setlist mit Raritäten und Klassikern aus ihrer Vergangenheit überlegt. Und natürlich werden sich die Musiker am Live-Chat beteiligen und freuen sich darauf, mit den Fans zu diskutieren. Schaltet also ein! Hier der Link https://www.youtube.com/watch?v=TyKa6ecpHAk

„Das Album Influence Denied von Eradicator zählt für mich jetzt bereits zu den Top (Thrash) Metal Alben des Jahres.“ – Das schreibt unser Redakteur Juergen S. über das neue Album und hat 9,7 von 10 Punkten vergeben.

Hier kommt ihr zu seinem Review: