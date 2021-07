Made in Franken: Eraser

In unserer neuen Serie stellen wir euch fränkische bzw. bayrische Metalbands vor, die bereits in ihrer Region oder auch darüber hinaus einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Heute mit Eraser!

Name: Eraser

Gründung: 2011

Musikrichtung: Melodic Death Metal

Links: http://www.eraser-metal.de/

https://www.facebook.com/erasermetal/

Bandmitglieder:

Gesang – Michael Schneider

Gitarre – Christian Müller

Gitarre – Heiko Geyer

Keyboard – Christian Walther

Schlagzeug – Markus Zillig

Bass – Stefanie Hauber

Diskografie:

2020: A Deal With The Devil

Wichtigste Konzerte:

2009: Winterbreath mit Illdisposed

2011: Rockmania mit Stahlmann und Minotaurus

und 2022: Feuerwehrfest Baudenbach mit J.B.O.

Eraser aus der Nähe von Neustadt an der Aisch haben sich dem Melodic Death Metal verschrieben. Die sympathischen Jungs und das Mädchen zeichnen sich in ihrer Musik durch stilvolle Klänge aus, die das Ganze harmonisch rüberbringen. Das Integrieren von Dubstepelementen kreiert einen einzigartigen Sound und schafft somit eine eigene Stilrichtung: Dubstep Melodic Death Metal gepaart mit eingängigen Melodien.

2011 legte das erfahrene Trio Christian Müller (Gitarre), Michael Schneider (Gesang) und Christopher Suarez (Keyboard) den Grundstein für die heute sechsköpfige Band. Lange feilte man an dem ersten Album, um eine Symbiose von Gitarre mit Dubstep- und Keyboardelementen zu erreichen. Das Ergebnis A Deal With The Devil kann sich sehen lassen und verkörpert den einzigartigen Eraser-Sound. Mittlerweile kennt man die Mittelfranken auch über die Grenzen Frankens hinaus und sie sind immer gern gesehene Gäste.

Das Album A Deal With The Devil wurde aufgrund einiger Wechsel in der Band erst 2020 fertiggestellt. Jetzt, mit neuer Unterstützung an der zweiten Gitarre, Keyboard, Schlagzeug und Drums (seit 2019 bzw. 2020) arbeitet man fleißig an einem Nachfolgealbum, das auch die musikalische Entwicklung der Band zeigen soll.