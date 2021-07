Velvet Insane: „Rock ’n‘ Roll Glitter Suit“ ist erschienen, neues Video online

Velvet Insane transportieren auf dem perfekt betitelten Rock’n’Roll Glitter Suit die Frische und Aufbruchsstimmung des klassischen Glam-Rocks dermaßen souverän in die Jetztzeit, dass es eine wahre Freude ist. Schon ihr Debüt wurde ausführlich in Europa, Japan, USA und Australien betourt. Die frische Mischung aus klassischem Rock, Pop und einigen Zentimetern Folk-Einflüssen enthielt auch Spuren des britischen Glam Rock der frühen 70er Jahre. Und die Band ging weiter auf diesem Pfad und präsentiert jetzt superglamourösen Glitzer-Boogie. Er weckt Erinnerungen an eine Zeit, in der Slade, T-Rex, Bowie & Roxy Music die Charts anführten. Rock’n’Roll Glitter Suit atmet London 1973 wunderbar authentisch.

Illustre Gäste wie die skandinavische Rock-Prominenz Dregen und Nicke Andersson sind für diese Wam-bam-Glam-Zeitreise die perfekten Wegbegleiter.

Rock’n’Roll Glitter Suit wurde über Wild Kingdom veröffentlicht.

Aus diesem Anlass gibt´s auch ein neues Video.

Gucken und hören könnt ihr Riding The Skyways hier:

