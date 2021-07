Judas Priest: veröffentlichen am 15.10. „Reflections – 50 Heavy Metal Years Of Music“ auf CD und Doppel-Vinyl

“Dieses von Judas Priest kuratierte Box-Set ist eine wahre Schatzkiste. 50 Jahre Bandgeschichte sind hier versammelt, die den unerschütterlichen Glauben an die Power des Heavy Metal demonstrieren.” – Rob Halford

“Wenn es ein Boxset gibt, das in keiner Heavy Metal-Sammlung fehlen darf, dann ist es 50 Heavy Metal Years. Ein halbes Jahrhundert haben Judas Priest stolz die Flagge des Heavy Metal hochgehalten und damit viele andere Bands inspiriert. Eine Sammlung von 42 CDs spricht für sich – ein bedeutendes Kapitel der Metal-Historie, ein Boxset für die Ewigkeit.” – Glenn Tipton

“Wahnsinn – eine kleine Box, gerammelt voll mit 50 Jahren Metal …!!” – Ian Hill

Judas Priest, einer der größten Heavy-Metal-Acts der Geschichte, veröffentlichen ein monumentales, limitiertes Boxset, das alle offiziellen Live- und Studioalben der Band versammelt und nur über den Fanshop (D2C) erhältlich sein wird. Besonders spannend für die Fans: das Boxset bietet 13 Discs mit unveröffentlichten Songs – nie zuvor haben Judas Priest eine derartige Menge von bisher ungehörtem Material aus ihrem riesigen Bandarchiv präsentiert. Die Songs wurden von Tom Allom im La Cucina W8-Studio überarbeitet und abgemischt. Für das Mastering in den Abbey Road Studios zeichnete Alex Wharton verantwortlich. 50 Heavy Metal Years wird am 15.10.2021 als Box im Fanshop (D2C) und als Highlight Produkte (CD und 2LPs) mit dem Titel Reflections – 50 Heavy Metal Years Of Music via Sony Music im Handel erscheinen. CD und LP enthalten sieben unveröffentlichte Liveaufnahmen, darunter zum Beispiel Victim Of Changes von 1978 aus Cleveland, The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown) von der Worldwide Blitz-Tour, Live in London (1981) oder Sinner aus New Heaven von 1988.

Das Boxset und die CD bzw. LP erscheinen zum perfekten Zeitpunkt, denn schon bald feiern Judas Priest ihr 50-jähriges Bandjubiläum mit einem Auftritt als Headliner des Bloodstock-Festivals im englischen Derbyshire; auch der Start der 50 Heavy Metal Years-Tour ist für den Herbst 2021 bestätigt. Hier werden auch Songs aus dem 2018 erschienenen Album Firepower zu hören sein, dem Longplayer, der Judas Priest die beste Chartplatzierung der Karriere (Platz 5 in den Billboard 200 und UK) bescherte.

Judas Priest wurden 1970 in Birmingham gegründet und dank Studioalben wie Sad Wings Of Destiny (1976) Sin After Sin (1977) und Hell Bent For Leather (1978) oder dem legendären 1979er Live-Mitschnitt Unleashed In The East zu Wegbereitern des Heavy Metal, die das Genres für immer veränderten.

In den Achtzigern folgten Album-Klassiker wie British Steel (1980) und Screaming For Vengeance (1982), mit denen Priest weltweit zu begehrten Headlinern auf Rock-Festivals avancierten. So konnte man sie auf den größten Konzert-Events des Jahrzehnts (Monsters Of Rock/1980, US Festival/1983, Live Aid/1985) erleben und sie waren eine der wenigen Metal-Bands, deren Clips beim aufstrebenden Musiksender MTV zu sehen waren.

Auch was das Outfit angeht, waren Judas Priest absolute Vorreiter, denn den Leder- und Nieten-Look, der bald von „Metalheads“ auf dem ganzen Globus aufgegriffen wurde, hatten sie damals selbst entworfen.

Der Erfolg verließ die Band auch in den kommenden Dekaden nicht, die zwei Wechsel in der Bandbesetzung erlebten. Mit Scott Travis war 1990 ein neuer Drummer dazu gekommen, der auf den Album-Highlights Painkiller (1990), Angel Of Retribution (2005) und A Touch Of Evil: Live (2009) zu hören ist. Für die Liveversion von Dissident Aggressor vom erwähnten 2009er Konzertmitschnitt erhielt die Band einen Grammy-Award.

2010 verließ Gründungsmitglied KK Downing die Band, um ein Jahr später vom Gitarristen Richie Faulkner ersetzt zu werden. 2011 war aber nicht nur das Jahr des neuen Mannes an der Flying V. Im selben Jahr erschien die Compilation The Chosen Few, die mit einem besonderen Konzept aufwartete: Musik-Größen wie Steve Vai, Lars Ulrich oder Lemmy hatten für die Titelliste dieses Albums ihre Priest-Lieblingssongs ausgewählt.

Das nächste Studioalbum Redeemer Of Souls erschien 2014. Drei Jahre später wurden Judas Priest erstmals für die Rock and Roll Hall of Fame nominiert (die zweite Nominierung erfolgte 2019), ein Jahr später präsentierten sie ihr bislang letztes Studioalbum Firepower (produziert von Andy Sneap und Tom Allom), das von der Kritik begeistert aufgenommen wurde. Seit 2020 kann man mit dem reich bebilderten Judas Priest: 50 Heavy Metal Years die Metal-Helden auch in Buchform bewundern.